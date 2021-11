Varios países comienzan a cancelar vuelos tras el anuncio de una nueva variante de coronavirus Varios países han comenzado a cancelar vuelos desde algunas regiones de Africa tras detectarse una nueva variante ahí. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hombre espera en un aeropuerto Hombre espera en un aeropuerto | Credit: Getty Varios países han comenzado a cancelar vuelos desde algunas regiones de África luego de que se detectara una nueva variante de coronavirus —nombrada B.1.1.529— de la cual no se tiene mucha información por el momento. "Todavía no sabemos mucho sobre esto. Lo que sí sabemos es que esta variante tiene una gran cantidad de mutaciones. Y la preocupación es que cuando tienes tantas mutaciones, puede tener un impacto en cómo se comporta el virus ", dijo Maria Van Kerkhove, líder técnico de la OMS en todo relacionado a la covid-19, durante una sesión de preguntas y respuestas transmitida en vivo a través de las redes sociales de la organización. El científico sudafricano Tulio de Oliveira dijo en una rueda de prensa organizada por el Departamento de Salud de Sudáfrica que se han detectado más de 30 mutaciones en la proteína pico, la parte del virus que se une a las células del cuerpo. También expuso que la variante B.1.1.529 contiene múltiples mutaciones asociadas con una mayor resistencia a los anticuerpos, lo que podría reducir la efectividad de las vacunas, junto con mutaciones que generalmente la hacen más contagiosa. Hombre espera en un aeropuerto Hombre espera en un aeropuerto | Credit: Getty No obstante, aún no hay pruebas de que la variante pueda disminuir el poder protector de las vacunas, afirmó The New York Times. La variante se ha extendido rápidamente por la provincia de Gauteng, la ciudad más grande de Johannesburgo. También ha sido identificada en Botswana, Hong Kong, Sudáfrica, Bélgica e Israel. Ante estos anuncios, algunos países europeos no dudaron en restablecer restricciones de viajes. La Comisión Europea instó a sus miembros a que activen el "freno de emergencia" en los viajes desde países del sur de África y otros países afectados, con el fin de limitar la propagación del virus. "Todos los viajes aéreos a estos países deben suspenderse hasta que tengamos una comprensión clara del peligro que representa esta nueva variante", dijo a través de un comunicado Ursula von der Leyen, presidenta del brazo ejecutivo de la Unión Europea. "Y los viajeros que regresan de esta región deben respetar estrictas reglas de cuarentena", añadió. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Hasta el momento los países que han restringido vuelos desde Sudáfrica son Bahrein, Bélgica, Gran Bretaña, Croacia, Francia, Alemania, Israel, Italia, Japón, Malta, Holanda, Hong Kong, Filipinas y Singapur. Por su parte, el gobierno de Sudáfrica dijo a través de un comunicado que instaría a Gran Bretaña a reconsiderar sus restricciones de viaje. Si necesitas información actualizada sobre la COVID-19, sus síntomas, tratamiento, por favor visita el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish/index.html www.cdc.gov/spanish/index.html

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Varios países comienzan a cancelar vuelos tras el anuncio de una nueva variante de coronavirus

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.