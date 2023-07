¿Sabes qué países han sido campeones de la Copa Mundial Femenina? Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Copa Mundial Femenina Credit: Getty Images Australia & Nueva Zelanda 2023 será la novena edición de la Copa Mundial Femenina y desde ya se anticipa una fiesta inolvidable para los amantes del fútbol. Las mejores jugadoras del planeta se darán cita nuevamente para intentar ganar el trofeo que tan solo cuatro países han logrado levantar. Empezar galería Una fiesta mundial Megan Rapinoe Credit: Maddie Meyer - FIFA/FIFA via Getty Images En 1991 se jugó la primera Copa Mundial Femenina y China fue el país anfitrión para el modesto torneo inaugural que contó con solo 12 naciones participantes. Mucho ha cambiado desde entonces y tres décadas después, el evento se ha transformado en una de las celebraciones deportivas más esperadas de la temporada. Para que estés al día con todos los detalles, dale un repaso a los equipos que se han coronado campeones en cada una de las ocho ediciones anteriores. 1 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Mundial de China 1991 <p>El equipo de Estados Unidos se convirtió en el primer campeón mundial luego de derrotar a Noruega en el juego final con un marcador de 2 - 1. Suiza logró quedarse con el tercer puesto al imponerse sobre Alemania. </p> El equipo de Estados Unidos se convirtió en el primer campeón mundial luego de derrotar a Noruega en el juego final con un marcador de 2 - 1. Suiza logró quedarse con el tercer puesto al imponerse sobre Alemania. 2 de 10 Ver Todo Mundial de Suecia 1995 <p>En la segunda edición del Mundial Femenino de la FIFA, la selección de Noruega se impuso sobre las demás y se llevó el primer título para Europa. En 2 - 0 quedó el marcador del juego final, en el que Alemania se tuvo que conformar con el segundo lugar. Estados Unidos terminó en el tercer puesto tras ganarle a China. </p> En la segunda edición del Mundial Femenino de la FIFA, la selección de Noruega se impuso sobre las demás y se llevó el primer título para Europa. En 2 - 0 quedó el marcador del juego final, en el que Alemania se tuvo que conformar con el segundo lugar. Estados Unidos terminó en el tercer puesto tras ganarle a China. 3 de 10 Ver Todo Anuncio Mundial de Estados Unidos 1999 <p>El equipo de las barras y las estrellas ganó su segundo título mundial en casa, al vencer a su similar de China en una final de infarto que se definió por penaltis. Más de 90,000 espectadores llegaron hasta el mítico estadio Rose Bowl de Pasadena para ver a Estados Unidos dejar su marca en la historia como el único país anfitrión que ha logrado ganar. Brasil y Noruega ocuparon el tercer y cuarto lugar, respectivamente. </p> El equipo de las barras y las estrellas ganó su segundo título mundial en casa, al vencer a su similar de China en una final de infarto que se definió por penaltis. Más de 90,000 espectadores llegaron hasta el mítico estadio Rose Bowl de Pasadena para ver a Estados Unidos dejar su marca en la historia como el único país anfitrión que ha logrado ganar. Brasil y Noruega ocuparon el tercer y cuarto lugar, respectivamente. 4 de 10 Ver Todo Mundial de Estados Unidos 2003 <p>Originalmente China había sido elegido como el país organizador del Mundial del 2003, pero el evento se realizó en Estados Unidos ya que el país asiático enfrentaba una epidemia causada por el síndrome respiratorio agudo grave (SARS). En esta edición, las alemanas lograron su primer título orbital al vencer a Suecia 3 - 1. Estados Unidos se quedó con el tercer lugar y Canadá con la cuarta plaza. </p> Originalmente China había sido elegido como el país organizador del Mundial del 2003, pero el evento se realizó en Estados Unidos ya que el país asiático enfrentaba una epidemia causada por el síndrome respiratorio agudo grave (SARS). En esta edición, las alemanas lograron su primer título orbital al vencer a Suecia 3 - 1. Estados Unidos se quedó con el tercer lugar y Canadá con la cuarta plaza. 5 de 10 Ver Todo Mundial de China 2007 <p>La oportunidad para China de organizar de nuevo un Mundial se dio en el 2007, edición del certamen en que Alemania volvió a demostrar su poderío en la cancha logrando un segundo título consecutivo ante Brasil. El marcador final fue 2 - 0 a favor de las europeas. Estados Unidos y Noruega completaron el cuadro de los cuatro mejores equipos del torneo. </p> La oportunidad para China de organizar de nuevo un Mundial se dio en el 2007, edición del certamen en que Alemania volvió a demostrar su poderío en la cancha logrando un segundo título consecutivo ante Brasil. El marcador final fue 2 - 0 a favor de las europeas. Estados Unidos y Noruega completaron el cuadro de los cuatro mejores equipos del torneo. 6 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Mundial de Alemania 2011 <p>Luego de 16 años, el Mundial Femenino de la FIFA hizo su retorno a tierras europeas, pero en esta ocasión el protagonista y campeón sería Japón. Los nipones derrotaron a Estados Unidos 2 - 1 para conquistar el único título Mundial de selecciones absolutas que tiene Asia hasta el día de hoy. Suecia logró el tercer lugar y Francia cerró el torneo la cuarta posición. </p> Luego de 16 años, el Mundial Femenino de la FIFA hizo su retorno a tierras europeas, pero en esta ocasión el protagonista y campeón sería Japón. Los nipones derrotaron a Estados Unidos 2 - 1 para conquistar el único título Mundial de selecciones absolutas que tiene Asia hasta el día de hoy. Suecia logró el tercer lugar y Francia cerró el torneo la cuarta posición. 7 de 10 Ver Todo Mundial de Canadá 2015 <p>Como si fuera un déjà vu, las selecciones de Estados Unidos y Japón se volvieron a encontrar en la gran final de un Mundial, pero en esta ocasión, las estadounidenses no dejaron escapar su tercera copa y derrotaron a las asiáticas con un abultado 5 - 2. Inglaterra por su parte venció a Alemania 1 - 0 en el juego por el tercer puesto. </p> Como si fuera un déjà vu, las selecciones de Estados Unidos y Japón se volvieron a encontrar en la gran final de un Mundial, pero en esta ocasión, las estadounidenses no dejaron escapar su tercera copa y derrotaron a las asiáticas con un abultado 5 - 2. Inglaterra por su parte venció a Alemania 1 - 0 en el juego por el tercer puesto. 8 de 10 Ver Todo Mundial de Francia 2019 Estados Unidos Mundial 2019 Credit: Alex Grimm/Getty Images La más reciente edición del torneo dejó como campeonas a las jugadoras de Estados Unidos, quienes demostraron ser la máxima potencia en este deporte tras conseguir su cuarto título mundial. Holanda se quedó con el segundo lugar luego de perder 2 - 0 en la final. Escocia e Inglaterra ocuparon la tercera y cuarta plaza. 9 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Mundial de Australia & Nueva Zelanda 2023 Copa Mundial Femenina Credit: Getty Images ¿Quién ganará? ¿Conseguirá Latinoamérica su primera copa? ¿Tendremos a un campeón inédito? ¿Logrará Estados Unidos alzar su quinto trofeo? El 20 de julio la bola rodará y los treinta y dos países invitados a esta fiesta futbolística comenzarán la disputa por un nuevo título mundial. ¡No te puedes perder ningún detalle de Australia & Nueva Zelanda 2023! 10 de 10 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image ¿Sabes qué países han sido campeones de la Copa Mundial Femenina?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.