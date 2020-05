Padres recuperan a su hijo 32 años después de que fue secuestrado siendo un niño Aquí te contamos los detalles sobre el emotivo caso del chico que fue secuestrado saliendo de una guardería y hoy se ha reencontrado con su familia biológica en China. Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Luego de 32 años de búsqueda, unos padres de familia en China finalmente dieron con el paradero de su hijo que había sido secuestrado siendo un niño en ese país. Mao Yin vio a su familia biológica por última vez el 17 de octubre de 1988 —cuando apenas tenía dos años— día en que su padre lo recogió de una guardería para llevarlo a su casa ubicada en la ciudad de Xian en la provincia de Shaanxi, informaron medios locales. De acuerdo a reportes del diario South China Morning Post, cuando iban de camino, el pequeño dijo que tenía sed y su papá, Mao Zhenjing, se detuvo en la entrada de un hotel de la zona a buscarle agua. Cuando apartó la vista del niño, su hijo desapareció. Image zoom Mao Yin con sus padres Li Jingzhi y Mao Zhenping STR/AFP via Getty Images La familia no paró de buscarlo por años y no fue hasta el mes pasado cuando recibió una pista que los llevaría al ansiado reencuentro. Según reportes de la cadena BBC, la familia supo de un hombre que había adoptado a un bebé años atrás en la provincia de Sichuan que podría ser su hijo perdido. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Cuando localizaron al hoy joven de 34 años, la policía comprobó su identidad con un análisis de ADN, reportó el Morning Post. También se realizaron pruebas de reconocimiento facial usando fotos antiguas que recrearon cómo el otrora niño luciría siendo mayor. Image zoom Mao Yin con sus padres Li Jingzhi y Mao Zhenping STR/AFP via Getty Images Según informes de la cadena CNN, el joven estaba viviendo a más de 600 millas de distancia de sus padres biológicos y respondía a otro nombre: Gu Ningning. La policía reveló que luego de su secuestro, el chico fue vendido a una pareja sin hijos por unos $840, según la cadena BBC. La madre del joven, Li Jingzhi, recibió las buenas noticias de su aparición el 10 de mayo, fecha en que se celebra el Día de las madres en China. "Este es el mejor regalo que he recibido", dijo a la prensa.

Padres recuperan a su hijo 32 años después de que fue secuestrado siendo un niño

