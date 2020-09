Investigan a pareja por abuso infantil. Policía busca a una de sus hijas adoptivas que desapareció La policía busca a Kaya Centeno, quien fue vista por última vez cuando tenía 7 años. La joven tendría hoy 18 años y sus padres están siendo investigados por abuso infantil. Los detalles del caso. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Kaya Centeno, quien hoy tendría 18 años, fue vista por última vez cuando tenía 7 año y era una estudiante de segundo grado. La niña dejó de ir a la escuela para estudiar desde casa y ahora las autoridades investigan a sus padres adoptivos por abuso infantil. Los hermanos de Kaya —un hermano, de ahora 15 años; y una hermana, de ahora 17 años— le dijeron a las autoridades que Kaya —quien en mayo cumpliría 18 años— desapareció de su casa en Rohnert Park hace unos diez años, entre el 2010 y el 2012. Gina y José Centeno, quienes adoptaron a los tres hermanos en el 2008, están siendo investigados por presunto abuso sexual, físico y emocional de menores, informó la policía en un comunicado. Image zoom Kaya Centeno a los 7 años (izq.) y una imagen que muestra cómo luciría Kaya hoy a los 18 años. Rohnert Park Police Department SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Las autoridades informaron que habían encontrado evidencias que corroboraban las acusaciones de abuso en contra de Gina, de 50 años; y José Centeno, de 53, y arrestaron a la pareja el 19 de agosto. La policía de California está buscando a la joven desaparecida, que puede usar el nombre de Kaya Marie Centeno o Kaya Whitney Kazzee. Los hermanos de Kaya están en custodia del departamento de protección de menores. La pareja Centeno está en la cárcel sin derecho a fianza y tendrá que ir a juicio. Si tiene alguna información sobre el paradero de Kaya, por favor llame al Departamento de Seguridad Pública de Rohnert Park al 707-584-2612 o al Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados al 1-800-843-5678 (1-800-THE-LOST).

Close Share options

Close View image Investigan a pareja por abuso infantil. Policía busca a una de sus hijas adoptivas que desapareció

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.