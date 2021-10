Padres de seis niños en Nueva Jersey adoptan a siete hermanos huérfanos de Ucrania Wade y Michelle Torppey tienen seis hijos biológicos y ahora han adoptado a siete hermanos huérfanos de Ucrania. Aunque a veces la casa es un caos, la pareja asegura que es sumamente feliz. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Familia de New Jersey Familia de New Jersey | Credit: GoFundMe Wade y Michelle Torppey ahora tienen un total de 13 hijos. Seis de ellos son biológicos y siete son una familia de hermanos huérfanos que decidieron adoptar en Ucrania. Aunque a veces la casa es un caos, la pareja asegura que tomaron la decisión correcta. Según el diario Morristown Daily Record, la pareja de Nueva Jersey supo de los hermanos que vivían en un orfanato en Mokrats después de la muerte de sus padres. "Su padre murió en 2016 y su madre murió en 2018", dijo Michelle al periódico. "Había 10 hermanos en total. Dos ya eran demasiado mayores y uno se quedó con parientes". Hace dos años la pareja comenzó a viajar a Ucrania y a realizar los trámites pertinentes para la adopción de los niños a través del programa de la organización sin fines de lucro Open Hearts and Homes for Children, pero los documentos se vieron retrasados por la pandemia de coronavirus. Familia de New Jersey Familia de New Jersey | Credit: GoFundMe Los Torppey acogieron a cinco de los hermanos en Navidad en 2017 por primera vez, temporalmente, porque dos de ellos eran demasiado pequeños para viajar. "Desde el principio, supe que esto sería algo más que para Navidad", dijo Wade. El verano siguiente, los hermanos regresaron para una visita de nueve semanas e hicieron planes para reunirse en la Navidad de 2018. Finalmente, los hermanos fueron oficialmente adoptados en julio. "Ciertamente no nos arrepentimos", indicó Wade. "A veces es difícil y un poco de ajuste. Pero cuando conoces sus corazones… Para nosotros esto es obedecer a Dios y cumplir con lo que nos ha puesto delante de nosotros" "Si hay una cosa que creemos que podemos hacer bien, y otras personas nos han dicho que lo hacemos bien, es ser padres", dijo Wade. "Me gustaría pensar que es un regalo que tenemos y que Dios nos dio, y nos está pidiendo que hagamos un poco más de lo planeado". Según Michelle, cuando la gente se entera de que han adoptado a 7 niños, lo que realmente piensan es que adoptaron uno más, que se suma a los seis que ya tenían. "La mayoría de las personas, cuando decimos que adoptamos siete, ya sabían que teníamos seis, así que asumen que adoptamos uno más. Cuando escuchan siete más seis, dicen: '¿Qué?' Eso pasa mucho. El ambiente de la casa es a menudo caótico, pero lleno de amor y risas", contó. De acuerdo con el Morristown Daily Record, Wade fue hace unos años a una breve misión voluntaria en Haití y pudo ver a varios niños que vivían en condiciones difíciles. Esto lo inspiró a querer ayudar y pensar en la adopción. Ahora son los padres adoptivos de Olena, 17, Leeza, 14, Slavik, 12, Alina, 11, Anhelina, 9, Senya, 8 y Jenya, 6, quienes se han venido a vivir con la familia a Wantage, en el condado de Sussex. En estos momentos se dedican a aprender inglés. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La familia ha recibido ayuda económica por parte de la comunidad de su iglesia, incluidas tarjetas de regalo para comestibles y donaciones monetarias para ayudar a pagar la educación de los niños en Sussex Christian School y Veritas Christian Academy. Por su parte, el hermano mayor de Torppey, Taylor Gibson, creó una página de GoFundMe para ayudar a cubrir la matrícula de la escuela privada en Sussex Christian.

