Padres de cinco hijos mueren aplastados por un árbol en California, celebraban un cumpleaños Jessica Woodruff y Jake Woodruff fallecieron aplastados por un árbol de 175 pies de altura mientras realizaban un paseo para celebrar el cumpleaños de uno de ellos. Aquí el reporte. Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Una joven pareja de California ha fallecido luego de que una enorme secuoya de 175 pies de altura se les viniera encima aplastándolos mientras daban un paseo en carro para celebrar un cumpleaños. Las víctimas, Jessica Woodruff, de 45 años y Jake Woodruff, de 36, dejan cinco hijos huérfanos. Los hechos ocurrieron el pasado jueves cerca del poblado Del Norte mientras la pareja viajaba en la carretera 199 entre Crescent City y Hiouchi. Los Woodruff iban en un auto Honda con dirección al sur, una zona boscosa próxima al parque estatal Jedediah Smith Redwoods, según detalla SFGate, en San Francisco. La pareja había emprendido el road trip para celebrar el cumpleaños número 45 de Jessica, ocurrido la semana pasada, según se dijo en una página de GoFundMe donde se recaudan fondos para ayudar a la familia. "Esta es una zona muy boscosa", explicó sobre el desafortunado incidente Brandy Gonzalez, portavoz de la Policía de Crescent City. 'Tenemos árboles por todos lados. Está en mitad de las secuoyas. Es simplemente crecimiento antiguo, no tenemos idea de porqué el árbol se cayó. Fue la Madre Naturaleza". Por su parte el Servicio Nacional Meteorológico confirmó que ese día los vientos eran moderados. Jessica Woodruff, y Jake Woodruff realizaban un road trip para celebrar el cumpleaños número 45 de Jessica cuando ocurrió la tragedia. Jessica Woodruff, 45, and Jake Woodruff, 36, leave behind five children: Megan, Evan, Casey, Allie, and Chelsea Image zoom Credit: GoFundMe Jessica Woodruff, 45, and Jake Woodruff, 36, leave behind five children: Megan, Evan, Casey, Allie, and Chelsea Image zoom Credit: GoFundMe Jessica Woodruff, 45, and Jake Woodruff, 36, leave behind five children: Megan, Evan, Casey, Allie, and Chelsea Image zoom Credit: GoFundMe SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La pareja deja a cinco hijos: Megan, Evan, Casey, Allie y Chelsea, según la mencionada página de GoFundMe. "No se puede evitar la devastación y trauma que la muerte de Jessica y Jake han acarreado", reza en parte el mensaje en honor a la pareja. "Como es posible imaginar, tenemos un largo camino por recorrer [para recuperarnos del golpe], especialmente los niños que han dejado detrás".

