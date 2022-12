Padres ahogan a su recién nacida para evitar que se descubriera su adicción a las drogas La joven pareja de Iowa enfrenta cargos de asesinato en primer grado por la muerte de su hija de tres semanas de nacida. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Una joven pareja de Iowa ha sido arrestada por la muerte de su hija de tres semanas de nacida. Los padres enfrentan cargos de asesinato en primer grado, reportó People. Las autoridades de Fort Dodge, IA, ofrecen una recompensa a quien entregue información que lleve a encontrar los restos de la pequeña, que aparentemente fue enterrada en un área rural. De acuerdo a la policía, Brandon Thoma, de 31 años, y Taylor Blaha, de 24, se deshicieron del cuerpo de la niña tras ahogarla en la tina de baño de su hogar, con el fin de evitar que las autoridades de los servicio a la infancia se percataran de que consumían drogas . El pasado 22 de noviembre, la policía recibió información por parte del Departamento de Servicios Humanos sobre un posible crimen. Aparentemente, Blaha confesó que había dado a luz a una niña en su departamento y que la había enterrado. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El alumbramiento se habría dado el 16 de noviembre, luego de múltiples intentos infructuosos de abortar. "[La bebé nació] viva, llorando, moviendo sus brazos y piernas, y abriendo los ojos", según detalla la querella criminal. Blaha reveló que no pretendía quedarse con la bebé y que planeaba que su hermana la adoptara. Pero tras consumir metanfetaminas para supuestamente aliviar el dolor de parto, el miedo se apoderó de la pareja. Taylor Blaha y Brandon Thoma Taylor Blaha y Brandon Thoma | Credit: AP/Shutterstock (2) En la declaración oficial, la madre detalla que temía que la droga estuviera en el sistema de la pequeña y que la policía fuera llamada por los vecinos si escuchaban a la niña llorar. Fue cuando, junto a Thoma, decidieron poner a la pequeña Kayleen Lee Blaha dentro de una tina con agua. "[La] pusieron dentro de la tina de baño, la cual estaba media llena con agua, y pusieron sus dos manos en el pecho de la bebé, forzándola a que se hundiera hasta matarla", dice el reporte. Thoma puso a la bebé dentro de un contenedor de plástico, que posteriormente botó en un bosque cerca de un puente de la localidad. Sin embargo, los restos no fueron encontrados a pesar de una extensa búsqueda del área. De acuerdo a la querella, la pareja guardó trozos del cordón umbilical, que fue lo que fortaleció la investigación. "Un objeto consistente con un cordón umbilical o una placenta humana [fue encontrada]", reportaron las autoridades tras el registro de la vivienda. La pareja se encuentra tras las rejas con una fianza de $1 millón en efectivo. Cualquiera con información sobre los restos de la pequeña, llamar a la oficina de investigación de crímenes al (515) 573-1444.

