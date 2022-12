Padres acusados de homicidio al no llevar a su bebé al hospital por no creer en la medicina convencional Las autoridades encontraron el cuerpo del bebé tres días después de su muerte. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Una pareja de Pennsylvania deberá enfrentar la justicia por la muerte de su recién nacido. Drew y Amy Hoenigke han sido acusados de homicidio involuntario y asalto agravado, además de cargos por poner en peligro el bienestar de un menor. De igual manera, su amiga Brigitte Meckes, quien estuvo presente en el lugar de los hechos, también ha sido acusada de los mismos cargos, reportó People. Las autoridades encontraron el cuerpo sin vida del pequeño dentro del hogar de la pareja, aparentemente tres días después de su nacimiento. Al parecer, el niño nació en casa con complicaciones de salud y sus padres se rehusaron a llamar al servicio de emergencia debido a sus creencias. "Poco después del alumbramiento, el bebé mostró indicios de peligro", confirmó la fiscalía a través de un comunicado. "Mensajes [obtenidos] de los acusados describen que el bebé presentaba problemas para respirar y se estaba 'volviendo azul'". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN De acuerdo a las declaraciones obtenidas, los Hoenigke no creen en doctores ni en la medicina convencional, por lo que intentaron tratar a su bebé con aceites y hierbas. "En un intento fallido por ayudar al bebé, Amy Hoenigke y Meckes utilizaron un infusor de aceite de menta e intentaron crear un tubo para respirar improvisado de una botella de agua", informó el comunicado. "Sin ningún cuidado médico, el bebé murió aproximadamente dos días después de nacer". A police officer pulls police tape after a shooting in a Police | Credit: Photo by Aimee Dilger/SOPA Images/LightRocket via Getty Images Según la fiscalía, los expertos detallaron que el recién nacido debía haber recibido atención médica inmediatamente tras mostrar dificultad para respirar. "La inacción de los acusados resultó en sufrimiento innecesario y no hizo posible que el bebé sobreviviera", declaró el procurador. De acuerdo al padre de 31 años, se rehusaron a llamar a la policía por temor a las consecuencias, ya que su hija de 2 años no está vacunada, reportó The Daily Beast. "No queríamos esconder lo que pasó y sabíamos que teníamos que pasar por el proceso, pero nos preocupaba nuestra hija y lo que [le] podría pasar", declaró. Además, reveló que su hija también nació en su casa y no contaba con una acta de nacimiento. Los acusados salieron bajo fianza y están supuestos a asistir a una audiencia en enero.

