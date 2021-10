Un padre primerizo juega con su Xbox en el hospital mientras su pareja da a luz A un hombre cuya pareja estaba punto de dar a luz no se le ocurrió nada mejor que pasar su tiempo en el hospital jugando videojuegos, por lo que cargó con su Xbox hasta la sala de parto. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hombre juega en el hospital Hombre juega en el hospital | Credit: Captura de pantalla A un hombre cuya pareja estaba punto de dar a luz no se le ocurrió nada mejor que pasar su tiempo en el hospital jugando videojuegos, por lo que cargó con su Xbox hasta la sala de parto. Ahora las imágenes se han vuelto virales en internet y aunque a algunos les pareció simpático, otros han cuestionado su comportamiento. Fue su propia pareja quien grabó el momento y lo compartió en TikTok. "Así que podría entrar en parto hoy y mi novio está haciendo esto", dice la chica mientras gira la cámara y se ve al futuro padre jugando. "Solo es una partida, amor. Una partida, lo prometo", le contesta. "Se va a perder el nacimiento de su hijo por culpa de esa Xbox", escribió la joven al compartir el video, que ha sido ya visto por millones de usuarios. No obstante, aunque algunos se han divertido con las imágenes, otros las han criticado bastante: "Eso dice mucho de su paternidad", "qué desconsiderado, una palabra y un apretón de manos ayudan bastante [a la madre]". Algunos, por su parte, no vieron nada malo en su actitud: "Eso no lo define como papá, también está nervioso. Es normal". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La joven madre salió al paso de las críticas restándole importancia al asunto. "Estoy bromeando. Le pedí a él que se lo trajera. Se lo merecía por estar siempre conmigo", sostuvo.

