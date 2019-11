Padre acusado de usar a su bebé como un escudo durante un tiroteo Un padre está acusado de usar a su hijo de 11 meses como un escudo humano, escondiéndose detrás del niño durante un tiroteo para salvarse él de las balas. Los detalles del caso. By Lena Hansen ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Un padre en Filadelfia está acusado de usar a su bebé como un escudo humano durante un tiroteo. El hombre supuestamente estaba tratando de comprar drogas con dinero falso cuando se armó una balacera. Según las autoridades, Nafes Monroe, de 25 años, estaba con su hijo en ese momento y se escondió detrás del niño de 11 meses para evitar él las balas. El hombre fue arrestado y enfrenta cargos por poner en peligro la vida de un menor de edad. El incidente ocurrió el pasado 19 de octubre, cuando Monroe estaba en un carro con su bebé Yazeem Jenkins, su novia y otro conocido. Mientras manejaban por una zona al norte de Filadelfia, un hombre comenzó a dispararle al auto. El niño recibió disparos en la cabeza, en el cuello y en las nalgas, informó la policía. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom PHILADELPHIA POLICE DEPARTMENT En vez de llevar al bebé al hospital, el padre lo llevó a una casa a unos 10 minutos de allí, según los investigadores, y poco después lo dejó en el centro médico Einstein y se fue, abandonando al niño allí. El bebé fue transferido al hospital Christopher, donde está en condición crítica, según reportes. El hombre que disparó fue identificado como Francisco Ortiz, de 29 años, quien fue arrestado. Durante una conferencia de prensa, la policía reveló que Ortiz quería matar a Monroe y que el padre estaba usando dinero falso para comprar drogas con su hijo en el carro. El jefe de la policía de Filadelfia acusó al padre de usar a su hijo como “un escudo humano” durante la balacera y alega que Monroe llevó al niño intencionalmente en el carro para que los narcotraficantes no le dispararan si veían a un bebé con él. El caso sigue bajo investigación. Advertisement EDIT POST

