Padre en Texas salvó a su hija de cuatro años de las garras de un caimán de 12 pies Padre salvó a su hija de cuatro años de ser atacada por un caimán en Texas. Así fue cómo logró esta hazaña. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Un padre en Texas reaccionó rápidamente cuando vio que un enorme caimán se acercó demasiado a su hija de 4 años. Andrew Grande, de League City, vio como el reptil fue directamente hacia su hija cuando ella estaba pescando y buscando cangrejos junto a su hermanito en un canal detrás de su casa. "Cuando lo vi, la primera cosa que pensé fue cómo agarrar a mi hija, como sacarla de su camino", dijo a CNN el padre sobre el incidente ocurrido a finales de julio. "No estaba 100 por ciento seguro de cuales eran sus intenciones pero tampoco quería averiguarlo", añadió Grande sobre el caimán. El padre salió corriendo con todas sus fuerzas, agarró a la niña y la tiró por encima de la cerca de su casa, asegurándose que estaba segura. Luego fue velozmente a buscar a su hijo menor y a la niñera que estaba cuidando a los niños para sacarlos del alcance del animal. Image zoom Getty Images "Es el más grande que hemos visto", dice sobre el caimán, que tenía 12 pies de largo y pesaba unas 600 libras. "Usualmente ellos mantienen su distancia, solamente pasan", cuenta Grande sobre los caimanes en el canal cerca de su casa. "Casi nunca notas que ellos están ahí, pero las intenciones de este eran diferentes". El padre admite que tenía miedo de que el caimán rompiera la cerca de su casa ya que era muy fuerte y pesado. Afortunadamente volvió a meterse en el agua y se alejó de la familia. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Getty Images Cinco horas después del incidente, un cazador de caimanes al que llamó Grande llegó al canal y pudo capturar al reptil con la ayuda de otras personas. El caimán fue llevado a Gator Country, un parque y centro de rescate para reptiles. El padre le contó a CNN que piensa llevar a sus hijos a ver el caimán en el parque. Eso sí, esta vez mantendrán su distancia.

