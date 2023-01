Le amputan ambas piernas a un padre de familia tras ser impactado por una máquina quitanieves en California Dave Miln quiso salvar a sus dos hijas de una máquina para remover la nieve cuando ocurrió el accidente en un resort de esquí. Aquí el reporte. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Dave Miln and family collided with motorized snow blower Credit: GOFUNDME Dave Miln, un joven padre en familia residente en San Diego, CA., sufrió la pérdida de ambas piernas tras ser impactando por un quitanieves mientras intentaba salvar a sus dos hijas y evitar que fueran atropelladas por la máquina. Los hechos se remontan el pasado 15 de diciembre en el resort Mammoth Mountain, ubicado al norte del estado. Miln, quien es veterano de las fuerzas armadas australianas, y su mujer, Clare, llevaron a sus hijas Isla, de 3 años, y Anna, de 1, a dicho resort de esquí cuando la máquina chocó con ellos. El australiano se arrojó hacia sus hijos para protegerlos con su cuerpo e intentar salvarlos. Sin embargo, aunque Anna salió ilesa, Isla, resultó seriamente lastimada. La aterrorizada madre dio alerta a las autoridades quienes de inmediato trasladaron a la menor al hospital. El rescate de su padre fue mucho más complicado. "Permaneciendo consciente todo el tiempo", el padre de familia fue liberado de la máquina una hora después de quedar atrapado. Como resultado perdió la pierna izquierda hasta la parte superior de la rodilla y la derecha por abajo de la rodilla, según informó Tsen Bogan, un amigo de la familia que está organizando una colecta en GoFundMe para ayudarlos con sus gastos médicos. Dave Miln and family collided with motorized snow blower Credit: GOFUNDME Miln fue trasladado de urgencia a Reno para ser atendido. Además de la doble amputación sufrió múltiples fracturas y en las semanas pasadas ha tenido que ser sometido a 10 cirugías. La pequeña Isla, quien también recibió gravemente lesionada, con su madre, Clare. Se espera que la menor se recupere completamente de sus heridas: Dave Miln and family collided with motorized snow blower Credit: GOFUNDME Dave Miln and family collided with motorized snow blower Credit: GOFUNDME SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Christina Ackerman, asistente del jefe del departamento de policía de Mammoth Lakes, confirmó a PEOPLE que oficiales respondieron a un llamado de urgencia a las 9:08 a.m. y que este fue hecho desde Minaret Road, en la zona próxima a Mammoth Mountain. Voceros del resort no respondieron a llamadas para opinar al respecto. "[Dave] ha mostrado una resistencia más allá de lo comprensible", afirma Bogan sobre su amigo, quien aún enfrenta múltiples cirugías.

