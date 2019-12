Joven padre muere al caer del tejado mientras colgaba luces navideñas Conmueve la trágica muerte de un padre de 39 años que cayó de un tejado en Texas mientras colgaba luces navideñas. Esta es la historia de Felipe Gallegos y su familia. By Lena Hansen ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Un joven padre murió al caer de un tejado en Texas mientras colgaba luces navideñas. Felipe Gallegos, de 39 años, murió el sábado en un trágico accidente. El hombre tenía un negocio — junto a su esposa Alisha Flick— de limpiar ventanas y durante el invierno también se dedicaban a colgar luces navideñas, reportó el canal local WFAA. La pareja y su hijo Kaymin, de 17 años, estaban colgando luces para un cliente en Argyle cuando la tarde terminó en tragedia. Todo sucedió sobre las 6:30 p.m. “Él estaba en el tejado y luego escuchamos [un ruido]. Yo salí y cuando fui a ver lo que pasó él estaba tirado en el concreto”, dijo su esposa a WFAA. “Me estaba diciendo: ‘Ayúdame, ayúdame, así que llamé al 911‘”. Una ambulancia llevó a Gallegos al hospital más cercano, donde los médicos le informaron a la familia que él tenía fracturas en el cráneo y en el pecho, y había sufrido una hemorragia cerebral. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Image zoom Gallegos fue sometido a una cirugía de emergencia pero no sobrevivió. “Era una gran persona”, añadió Flick sobre su esposo. “Siempre tenía una sonrisa en el rostro y era muy bromista. Siempre hacía reir a la gente. Él haría lo que fuera para ayudar a alguien”. La pareja llevaba 22 años de relación. Flick añadió que su negocio es su única vía para sostener a la familia. Una amiga cercana creó una cuenta de GoFundMe para apoyar a la esposa y a Kaymin, su hijo de 17 años. “Es muy difícil perder a un ser querido que está enfermo, pero al menos sabes lo que viene. En nuestro caso no teníamos ni idea”, dijo Flick sobre el inesperado incidente. La familia le dio una última despedida a Gallegos hoy en su funeral. Que en paz descanse. Advertisement

