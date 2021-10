Padre de Meghan Markle le hace un llamado para que lo deje ver a sus nietos Thomas Markle acude nuevamente a la prensa, y esta vez dice que es ridículo que no haya visto a su hija en cuatro años y que ella no lo deje ver a sus nietos Archie y Lilibet. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Meghan Markle y su papá Thomas Markle Credit: Harpo Productions/Joe Pugliese via Getty Images; ITV/Shutterstock Thomas Markle, padre de Meghan Markle y con la que mantiene una tensa relación, pidió a su hija, a través de una entrevista televisiva, que le deje ver a sus nietos, al tiempo que la acusaba de preocuparse sólo por el dinero. "Estamos en un punto en que creo que ambos deberíamos madurar, hablar, reconciliarnos por el bien de los niños", afirmó en referencia a su nieto Archie, nacido en 2019, y a su nieta Lilibet, que nació el pasado junio, entrevistado desde su casa en México por el canal británico ITV. Director de iluminación de Hollywood jubilado, Markle, de 77 años, no tiene contacto con su hija desde que en mayo de 2018 esta se casó con el príncipe Harry, nieto de la reina Isabel II, y no ha conocido a los pequeños. "Esto es ridículo, casi cuatro años (de no verlos), es una locura. Su bisabuela es la reina de Inglaterra y creo que es importante que sepan que tienen dos familias y con el tiempo van a crecer y van a querer saber más sobre ellas", comentó. Sin embargo, como en entrevistas anteriores, no evitó atacar a su hija, que se hizo famosa como actriz en la serie de televisión Suits. Thomas Markle aseguró que Meghan quiso que dejara de hablar con sus otros hijos, fruto de un segundo matrimonio. "No pude", afirmó. "Ella nunca había sido así" pero "una vez que se enganchó con Harry, cambió", afirmó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Markle se separó de Doria Ragland, la mamá de Meghan, cuando ésta era niña. Ragland estuvo en su boda en el castillo de Windsor y ha tomado el té con la reina Isabel II. Pero Meghan abandonó todo contacto con su papá, que no asistió a la ceremonia alegando motivos de salud, después de que realizara una controvertida sesión fotográfica con paparazzi en México, considerada como una vergüenza para la familia real británica.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Padre de Meghan Markle le hace un llamado para que lo deje ver a sus nietos

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.