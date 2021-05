Padre mató a su hijo de 4 años y luego se quitó la vida. Los detalles del caso. Greyson Kessler, de 4 años, fue asesinado a balazos por su padre antes de que el hombre se quitara la vida. Los detalles de la tragedia que ha destrozado a una familia en Florida. Por Lena Hansen Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Alison Kessler hizo todo lo que pudo para intentar proteger a su hijo Greyson Kessler, de 4 años, pero no pudo evitar que el padre del niño lo matara, reporta PEOPLE. Alison había intentado mantener a su expareja, John Stacey, de 47 años, alejado del hijo de ambos. Las autoridades sospechan que John mató a su hijo con un arma de fuego en un apartamento de Fort Lauderdale, Florida, antes de suicidarse. Los cadáveres de padre e hijo fueron encontrados el viernes en la noche, según un comunicado del departamento de policía de Fort Lauderdale. Cuando Alison no pudo contactar a su hijo o al padre del niño, le rogó a las autoridades que lo fueran a buscar a la casa de John porque temía por la seguridad de su hijo, reporta CBS4 News. Según reportes, un juez le negó esta petición. La madre dijo que el padre debía haber dejado al niño en la escuela, pero el pequeño nunca llegó y la policía no podía encontrarlo, reportó Local 10 News. El abogado de la madre explicó que Alison temía por la vida de su hijo y que no creía que estuviera a salvo con el padre. Sin embargo, su petición fue negada por un juez, que no vio el caso como una emergencia, reporta el diario The Sun Sentinel. Según documentos de la corte, John le había estado mandando a su exesposa mensajes amenazantes. "Tú no tienes permiso de salir con otras personas. Es o yo o nadie más", le escribió John, diciéndole que le quitaría la pensión alimenticia por el niño. Greyson Kessler Greyson Kessler | Credit: GoFundMe El 18 de mayo John la llamó una "vil cerda", insultándola y amenazándola, reporta NBC 6 South Florida. "Tú te mereces que te corten la cabeza del cuerpo y te mereces morir", decía uno de sus mensajes de texto. "Pero yo no soy violento. Dios se encargará de ti". Alison también había pedido a la corte una protección por violencia doméstica, pidiendo que John se mantuviera alejado de ella y de su hijo. "Su comportamiento es errático y está escalando y yo temo por mi vida, la vida de mi novio y más que nada, por mi hijo. Él está mentalmente inestable", escribió la madre, reporta CBS4. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Greyson Kessler Credit: GoFundMe El juez decidió que Alison no había presentado evidencia de violencia domestica. Alison también argumentó que su ex sufría de estrés postraumático tras pertenecer a la supuesta secta religiosa The Moonies, y que se enfurecía a menudo. Una cuenta de GoFundMe fue creada para ayudar a la familia a pagar por el funeral del pequeño. Los sociales del departamento de policía de Fort Lauderdale dijeron que este caso de homicidio y suicidio era la "peor pesadilla" de cualquier madre.

