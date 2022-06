Padre mató a su hija adolescente tras abusar de ella y torturarla por 22 horas ¿Cuál es su sentencia? Se hizo justicia para Zaria Burgess, una adolescente que fue asesinada por su padre tras ser abusada y torturada durante horas. ¿Cuál fue el castigo? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Un jurado condenó a Joshua Lee Burgess, de 35 años, a la pena de muerte por el brutal asesinato de su hija adolescente. El crimen ocurrió en el 2019, cuando la estudiante de 15 años fue a visitar a su padre durante un fin de semana. El hombre fue encontrado culpable de asesinato en primer grado por la muerte de Zaria Burgess. Además fue encontrado culpable de violación y explotación sexual de una menor de edad. Según las autoridades, el hombre la degolló tras "torturarla psicológicamente y sexualmente durante 22 horas" en su casa en Monroe, Carolina del Norte. La tragedia ocurrió el 18 de agosto del 2019. La oficina del fiscal de distrito del condado Union describió la muerte de Zaria como "el asesinato cruel de una niña inocente", añadiendo que siguen rezando por la madre de la adolescente. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Zaria Burgess Zaria Burgess | Credit: Facebook Tras matar a su hija, Burgess fue a la oficina del alguacil y confesó su crimen, entregándose a las autoridades y revelando que el cadáver de su hija aun estaba en su casa, reporta PEOPLE. Según reporta WSOC-TV, Burgess estranguló a su hija antes de degollarla. En una declaración obtenida por PEOPLE, el alguacil Eddie Cathey llamó al padre "la esencia de la maldad". Joshua Burgess Joshua Burgess | Credit: Union County Sheriff's Office (USCO) Según los detectives, el hombre mató a su hija por lujuria y por ejercer control sobre ella, de acuerdo a su confesión. Zaria Burgess y Joshua Burgess Zaria Burgess y Joshua Burgess | Credit: Facebook; Union County Sheriff's Office (USCO) La prima de la joven, Dytaysha Wadsworth, dijo al enterarse de su muerte: "ella era tan joven, y nadie merece irse de este mundo así. Especialmente [asesinada] por alguien que ella pensaba que la iba a proteger", reporta WSOC.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Padre mató a su hija adolescente tras abusar de ella y torturarla por 22 horas ¿Cuál es su sentencia?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.