Un padre de Arizona presuntamente mata a su hijo de 10 y se suicida con la misma arma La policía respondió a una llamada en horas de la madrugada la que se reportó que nadie respondía llamadas ni a los mensajes de texto. Aquí el reporte. Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Un hombre de 40 años y su hijo de 10 perdieron la vida este pasado fin de semana en lo que parece ser un caso de homicidio-suicidio en Arizona. Según informó la policía, agentes que respondieron a un llamado de emergencias al 911 llegaron a una residencia en la ciudad de Tucson la madrugada del pasado 19 de diciembre en la que encontraron los cadáveres de Phillip Foye y su hijo Sebastián Phillip en diferentes lugares de la casa. People señaló que una persona no identificada había denunciado que ni el hombre ni el pequeño respondían a llamadas telefónicas ni mensajes de texto. El cadáver del hombre presentaba una herida de arma “autoinflingida”, mientras que el del menor tenía "signos de trauma por arma de fuego", reportó el canal local ABC 12. Image zoom Credit: Facebook/Phillip Foye SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Estamos investigando el caso como un asesinato-suicidio”, dijo a People el sargento del departamento de Policía de Tucson Richard Gradillas. Image zoom Credit: Getty Images Gradillas reveló además que los disparos se habían producido poco antes de la llamada al número de emergencias y que tanto Foye como el niño vivían en la casa con una mujer que no estaba en el lugar en el momento en que ambos fallecieron. “Es bastante traumático, especialmente en época navideña. Tienes a alguien que ni siquiera ha comenzado su vida. Es trágico. El niño participó en deportes juveniles y estuvo muy involucrado en la comunidad", lamentó el sargento en sus declaraciones a People.

