Un padre mata a tiros a sus cuatro hijos y a la abuela en Los Ángeles Germarcus David, de 29 años, fue arrestado luego de que se entregara a las autoridades por la muerte a tiros de sus cuatro hijos y la abuela de los pequeños en su casa. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Escena del crimen Escena del crimen | Credit: Scott Olson/Getty Images Germarcus David fue arrestado luego de que se entregara a las autoridades por la muerte a tiros de sus cuatro hijos y la abuela de los pequeños en su casa al norte de Los Ángeles. Según reportó este lunes el canal local KTTV, fue la mamá de los menores de edad quien encontró a sus hijos y a su madre asesinados en su casa en la localidad de Lancaster. El Departamento del Sheriff de Los Ángeles dijo que los tiroteos mortales ocurrieron en la casa ubicada en la cuadra 3500 de Garnet Lane, cerca de la intersección de Avenue J y 30th Street E, alrededor de las 10:30 p.m. del domingo. Luego de recibir una llamada, los agentes llegaron a la casa y encontraron a "una mujer que presentaba heridas de bala en la parte superior del torso", dijo el canal. Luego descubrieron a una niña y tres niños, todos menores de 12 años, con heridas de bala en la parte superior del torso. Las cinco víctimas fueron declaradas muertas en el lugar por las autoridades. Escena del crimen Escena del crimen | Credit: Scott Olson/Getty Images David,de 29 años, fue detenido después de entregarse en la comisaría del alguacil de Lancaster, donde fue entrevistado por detectives de homicidios durante horas. En estos momentos tiene una fianza de $2 millones. Las autoridades piden que cualquier persona que tenga o conozca algún tipo de información sobre el incidente, se comunique con la Oficina de Homicidios de LASD al 323-890-5500.

