Padre en Texas mata a sus dos hijas adolescentes y luego se suicida. Los detalles Un padre en Texas mató a sus dos hijas adolescentes y luego se suicidó. Los detalles del caso. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Un padre de 63 años mató a sus dos hijas adolescentes y luego se suicidó, confirmó People. La policía en Mesquite, Texas, respondió a una llamada sobre un tiroteo el martes sobre las 10:30 p. m. Al llegar a la casa de Raymond Haydel, encontraron el cadáver del hombre, quien se había disparado en la cabeza. El padre tenía un solo disparo en la sien. Al revisar la residencia, la policía también encontró los cadáveres de sus dos hijas, Natasha Haydel, de 17 años; y su hermana Alexa Haydel, de 16. Image zoom GoFundMe SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Las adolescentes habían muerto tras recibir múltiples heridas de bala, informaron las autoridades. People reporta que Natasha se había graduado de la escuela secundaria Forney High School hace 10 días. Su hermana Alexa estaba en su segundo año en la misma escuela. Las hermanas tocaban en la banda de la escuela. Los detectives siguen investigando el caso, buscando un posible motivo para el doble asesinato y suicidio. Según KDFW, el padre y la madre de las adolescentes se habían separado. Una cuenta de GoFundMe fue creada para ayudar a pagar los gastos de los funerales de las jóvenes hermanas. Que en paz descansen.

Close Share options

Close View image Padre en Texas mata a sus dos hijas adolescentes y luego se suicida. Los detalles

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.