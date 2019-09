Madre de niño que fue asesinado por su propio padre asegura que intentó proteger a su hijo La madre de un niño que fue asesinado por su padre rompe el silencio. La mujer asegura que trató de salvar al menor, pero las autoridades no pudieron ayudarla. By Lena Hansen ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Al llegar a un apartamento en Lone Tree, Colorado, la policía encontró una tragedia. El pasado 21 de septiembre, según un reporte policial obtenido por PEOPLE, los oficiales encontraron los cadáveres de un adulto y de un menor. “Estamos investigando esto como un homicidio y suicidio”, informaron las autoridades. El médico forense identificó los cuerpos, pertenecientes a Anthony Tesoriero, de 48 años y su hijo Ty, de 10 años. No se revelará cómo murieron hasta que se investigue a fondo el caso y se revelen los resultados de sus autopsias. Sin embargo, varios medios locales como The Denver Channel, reportan que ambos recibieron impactos de bala. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Facebook Ahora la madre de Ty — y exesposa de Anthony— ha roto el silencio, diciendo que ella intentó muchas veces salvar a su hijo, pero las autoridades no pudieron ayudarla. Según reportes, Jing Tesoriero alertó numerosas veces a la policía, a la corte y al departamento de protección al menor de que el padre había violado su acuerdo de custodia. Según ella, su exmarido se estaba quedando más tiempo con el niño que el estipulado por la corte, y le estaba lavando el cerebro al niño, poniéndolo en contra de su madre. “Habían tantas agencias envueltas, tantas”, la madre dijo a The Denver Channel. “Yo les supliqué, les hablé, traté de convencerlos de que hicieran algo”. Según Denver Post, el tiroteo sucedió menos de 24 horas después de que la expareja se reuniera en la corte, y la jueza tenía pensado darle la custodia absoluta del niño a la madre. Jing cuenta que recibió un correo electrónico de su exmarido diciendo: “Cuando termines de leer esto, Ty estará a solo unos minutos de irse conmigo al Más Allá”. La policía los encontró a ambos muertos en el apartamento. Al parecer el padre mató a Ty y luego se suicidó. “Tengo el corazón roto”, aseguró la madre a Denver Channel. “No tengo palabras, me siento enojada, triste, llena de arrepentimientos”. La familia ha creado una cuenta de GoFundMe para ayudar a pagar los servicios fúnebres. Advertisement EDIT POST

