Padre mata a su hijo de 6 años con agua hirviendo para "exorcisarlo de un demonio" Pablo Martínez, de Arizona, está acusado de matar a su hijo de seis años haciéndolo tragar agua hirviendo para supuestamente sacarle un demonio del cuerpo. Los detalles del caso. By Lena Hansen ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Un padre en Arizona está acusado de matar a su hijo haciéndolo tragar agua hirviendo. Pablo Martínez le dijo a los investigadores que vio algo diabólico en su hijo de 6 años mientras lo estaba bañando el pasado jueves y admitió que obligó al niño a tragar agua hirviendo del grifo para, según él, sacarle un demonio del cuerpo, reportó News 4 Tucson. Documentos de la corte detallan que la madre adoptiva del niño llamó a las autoridades tras escuchar el sonido de alguien tragando agua en el baño, donde encontró a Martínez, de 31 años, forzando al niño a beber del grifo y ahogándolo. Cuando ella le exigió que parara, el hombre le dijo que “tenía que hacerlo”, según documentos de la corte, que también detallan que el hombre admitió haber forzado al niño a poner la cabeza debajo del agua por unos 5 o 10 minutos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom LPETTET/istock/Getty Images Según reportes, al no poder detenerlo, la esposa del hombre llamó al 911. Cuando la policía llegó a la vivienda, en la reserva indígena Pascua Yaqui, encontraron al niño en su cama completamente desnudo y sin respirar. El pequeño tenía quemaduras en partes de su cuerpo, incluyendo su cabeza, codos y antebrazos y fue llevado de emergencia a un hospital cercano, donde fue pronunciado muerto. Que en paz descanse. Advertisement EDIT POST

