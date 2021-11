Un padre mata a su hija a golpes con un bate de béisbol y luego se suicida La joven Katherine Kelemen, de 22 años, falleció en Nueva Jersey tras la violenta golpiza que su padre le propinó con un bate de béisbol. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Katherine Kelemen Katherine Kelemen | Credit: Facebook La joven Katherine Kelemen, de 22 años, falleció en Nueva Jersey tras la violenta golpiza que su padre le propinó con un bate de béisbol. Según un comunicado de la fiscalía del condado de Camden, la policía encontró a la joven aún con vida dentro de su habitación en su casa de Voorhees la mañana del pasado lunes, reportó People. En la misma habitación estaba su madre, Sheri, con heridas graves que también le había provocado su esposo, Gregory Kelemen. Fue ella quien logró llamar a la policía al 911 después de sufrir una brutal golpiza. Katherine, por su parte, fue trasladada de urgencia a un hospital cercano, con varias lesiones por traumatismos contundentes. Los médicos certificaron su muerte a las 8:17 a.m. Katherine Kelemen Katherine Kelemen | Credit: Facebook De acuerdo con un comunicado de las autoridades, el padre de Katherine, de 57 años, atacó a su hija y su esposa con un bate de béisbol antes de huir de su casa y suicidarse en un bosque cercano a su casa. The Daily Voice informó que la madre le dijo a los detectives que se despertó después de que su esposo comenzara a golpearla con el bate. "No puedo soportarlo más", dijo el esposo en algún momento del ataque, según la declaración jurada de la policía. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por el momento, la madre permanece en el hospital en estado crítico pero estable.

