Padre golpea salvajemente a su expareja, mata a su bebé y luego se suicida En un ataque de violencia, un hombre entró a la fuerza a casa de su exmujer, la golpeó salvajemente y luego mató al bebé de ambos antes de suicidarse. Los detalles del caso. By Lena Hansen ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Al entrar a la fuerza a la casa de su expareja en Illinois, Christopher Miller, de 35 años, le preguntó a sus dos hijos: “¿Están listos para morir?” En un ataque de violencia, el padre golpeó salvajemente a su exmujer, Cassandra Tanner-Miller, y luego mató a su bebé de 18 meses, Colton Miller. El padre le disparó varias veces al niño y luego se suicidó. Según un documento de la oficina del médico forense del condado de Kendall, el incidente ocurrió en un hogar de Joliet. Image zoom Facebook Una cuenta de GoFundMe ha sido creada pidiendo donaciones para que la familia pueda cubrir los gastos de entierro del bebé. Un mensaje en esta cuenta dice que ese trágico día había comenzado como un sábado normal para Casandra y sus hijos. La madre había acostado al bebé para que durmiera una siesta, estaba guardando las compras del supermercado y luego notó que su exmarido había entrado sin avisar por la puerta trasera de la casa. “El monstruo entró a la casa de ella con una sonrisa diciendo: ¿Están todos listos para morir hoy? ¡Todos nos vamos a morir hoy!'”, detalla el mensaje. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La cuenta de GoFundMe describe a Christopher Miller como “una máquina de matar entrenada en el ejército militar” e “influenciado por las drogas”, y añade que la madre intentó defenderse de su brutal golpiza y “proteger a sus bebés”, pero no pudo. El mensaje añade que él estranguló a la madre hasta dejarla inconsciente, pero ella logró despertar y escapó con su hija. Entonces el padre le disparó siete veces a su bebé antes de suicidarse. Que en paz descanses Colton. Advertisement EDIT POST

