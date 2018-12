Facebook

Luego de que el video donde un padre de Ohio castiga a su hija por bullying se volviera viral la semana pasada, éste se defiende de las críticas y asegura que no se arrepiente de haberle dado una lección.

La semana pasada, Matt Cox publicó un video donde se le ve a su hija de 10 años caminando, en el que explica que la obligó a llegar a la escuela a pie, tras haber sido suspendida de viajar en el autobús escolar por segunda ocasión, tras obstruirle el paso a otro estudiante.

En el video, Cox de 39 años, aseguró que el bullying es “inaceptable, especialmente en mi casa”.

“El viernes [pasado] cuando mi hija trajo la notificación de su suspensión me dijo: ‘papá tendrás que llevarme a la escuela la próxima semana’. Como ven esta mañana, está aprendiendo de otra manera. Muchos niños hoy en día sienten que las cosas que sus padres hacen por ellos es un derecho y no un privilegio, como llevarlos a la escuela por la mañana, o tomar el autobús a la escuela por la mañana. Todo eso es un privilegio y debería ser tratado como tal”, dijo Coxx en el vídeo.

Aunque recibió el aplauso de muchos padre, las críticas y señalamientos de algunos expertos no se hicieron esperar, asegurando que Coxx humilló a su hija públicamente.

“El Internet no perdona y ella lo verá [el video] una y otra vez. Es como sal en una herida emocional que tomará tiempo en curar”, comentó una experta a ABC News.

Pero Coxx se mantiene firme y no se arrepiente de su decisión, respondiendo a los comentarios negativos en su cuenta de Facebook.

“Responsabilizar a mi hija por sus acciones y castigarla por ello no significa que yo soy un bully. Significa que estoy siendo padre, un padre intentando enseñar a su hija que la vida tiene consecuencias por nuestras acciones y que debemos ser responsables por ellas. Soy un papá intentando enseñar a su hija que no está bien ser mala con los demás porque las palabras y las acciones pueden tener un efecto de por vida. Soy un padre intentando enseñarle a su hija que no todo es un derecho, que hay muchos privilegios en la vida y que debemos ser agradecidos por ellos”, escribió.

Coxx explicó que publicó el vídeo en su cuenta de Facebook para enviar un mensaje a sus familiares y amigos.

“Solo porque amamos a nuestros hijos y haríamos todo por ellos, no significa que debemos de ignorar sus acciones”, comentó.

Además explicó que aunque en el vídeo aseguró que su hija caminaría cinco millas hasta llegar a su escuela, confirmó que no lo hizo en un solo día, sino que las dividió en los tres días que duró la suspensión, y agregó que su hija aprendió la lección.