Acusan de homicidio a padre tras obligar a su hijo a correr en una trotadora a alta velocidad Un padre de Nueva Jersey ha sido acusado de la muerte de su hijo de 6 años, a quien obligaba a correr en la trotadora de un gimnasio a alta velocidad. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Corey Micciolo Corey Micciolo | Credit: GoFundme Un padre de Nueva Jersey ha sido acusado de la muerte de su hijo de 6 años, a quien obligaba a correr en la trotadora de un gimnasio a alta velocidad. Cuando el pequeño no podía más y caía al piso, debía levantarse y seguir en el aparato. Christopher Gregor, de 29 años y residente de la localidad de Monroe, fue acusado la semana pasada de la muerte de su hijo Corey Micciolo el pasado 2 de abril de 2021, según una declaración de la oficina del fiscal del Condado de Ocean citada por People. De acuerdo con el documento, los investigadores recuperaron imágenes de vigilancia del Atlantic Heights Clubhouse en Barnegat del 20 de marzo de 2021, en las que se mostraba al niño corriendo en una trotadora mientras el padre se acercaba a la máquina y aumentaba la velocidad. Christopher Gregor Christopher Gregor | Credit: OCEAN COUNTY PROSECUTOR'S OFFICE En las imágenes también se ve que si el niño no podía seguir el ritmo y se caía de la máquina, Gregor volvía a colocar a su hijo en la trotadora y la encendía. El informe añade que en una ocasión el padre "parece morder" a su hijo en la cabeza mientras lo vuelve a poner en la cinta del aparato. La oficina del médico forense del condado de Ocean aseguró que el niño tenía "lesiones sufridas debido a un traumatismo por objeto contundente". Posteriormente, las autoridades determinaron que Gregor había cometido "actos de abuso contra el niño", dice el comunicado de la fiscalía. Corey Micciolo Corey Micciolo | Credit: GoFundme La fiscalía del Condado de Ocean recibió un informe el pasado 3 de marzo del perito estatal que explicaba que el niño "murió como resultado de un impacto contundente en el pecho y el abdomen", por lo que determinó que había sido muerte por homicidio. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Gregor, quien tenía la custodia del menor en el momento en que sufrió las heridas, fue acusado de poner en peligro el bienestar de un niño. Por el momento el padre no se ha declarado culpable y niega tener algo que ver con la muerte de su hijo, según dijo su abogado al periódico Asbury Park Press.

