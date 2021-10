Padre hispano recordó a su esposa fallecida con emotiva sesión de fotos junto a su bebé Adalyn Rose nació via una cesárea de emergencia después de que su madre Yesenia Aguilar muriera en un accidente automovilístico. Su padre, James Álvarez, recordó a su esposa fallecida en una conmovedora sesión de fotos en el mismo parque donde posó 14 meses antes con su esposa embarazada, y asegura que sintió allí su presencia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir NO REUSE - James Alvarez and Yesenia Aguilar and baby Adalyn Credit: GRISEL LEYVA/X&V PHOTOGRAPHY James Álvarez recordó a su esposa fallecida con una conmovedora sesión de fotos junto a su hija Adalyn en el mismo parque donde, 14 meses antes, posó junto a su esposa embarazada. Yesenia Aguilar, la madre de la bebé, murió en un accidente automovilístico. La niña, de ahora 14 meses, nació en agosto del 2020 via una cesárea de emergencia después del trágico choque, al que su madre no sobrevivió, reporta PEOPLE. James compartió su historia con Good Morning America y contó en el programa que él quería hacer algo especial para recordar a su esposa y a su vez celebrar el primer cumpleaños de su hija. El padre, que vive en California, se realizó una sesión de fotos con la niña en el mismo parque donde se había tomado fotos con su esposa embarazada. El padre lució la misma ropa en la sesión de fotos con la bebé que se había puesto cuando posó hace más de un año atrás junto a su esposa cuando ella estaba embarazada de Adalyn. "Ella estaba ahí conmigo", dijo James a Good Morning America, al sentir la presencia de su esposa allí. La fotógrafa Grisel Leyva tomó las fotos de James y su bebé Adalyn, a quien desafortunadamente su madre Yesenia nunca llegó a conocer. "Trato de ser el mejor padre para mi hija. Quiero que mi esposa se sienta orgullosa", escribió James en Instagram. NO REUSE - James Alvarez and Yesenia Aguilar and baby Adalyn Credit: GRISEL LEYVA/X&V PHOTOGRAPHY La pareja se casó en abril del 2019 y poco después recibieron la feliz noticia de que esperaban a su primera hija. Sin embargo, el 11 de agosto del 2020, James estaba caminando con su esposa embarazada por una acera cuando una camioneta los atropelló, matando a Yesenia. Aunque su bebé estuvo con falta de oxígeno por unos 20 minutos, milagrosamente la niña nació saludable. Adalyn le dio la fuerza a James para salir adelante tras la muerte de su esposa. James ha guardado la ropa y el maquillaje de Yesenia para que algún día su hija lo herede. NO REUSE - James Alvarez and Yesenia Aguilar and baby Adalyn Credit: GRISEL LEYVA/X&V PHOTOGRAPHY Para la nueva sesión de fotos con la bebé este año, el padre vistió a su hija Adalyn de rosado, el mismo color del vestido que usó su madre en sus fotos embarazada en el 2020. Si bien nunca imaginó ser papá soltero, James asegura que su hija ha sido esa "luz al final del túnel". "Ella me dio la fuerza para seguir", expresó en Instagram sobre Adalyn. "Comparto mi historia para ayudar a otros a vencer sus propias batallas".

