Un fugitivo por asesinato y su hija de 15 años muertos en un tiroteo con la policía en California El hombre era buscado por el asesinato de su esposa. Se cree que su hija de 15 años participó en el violento tiroteo con la policía. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Un hombre acusado del asesinato de su esposa y su hija de 15 años resultaron muertos en un tiroteo con la policía en California. De acuerdo a las autoridades, el sospechoso identificado como Anthony John Graziano inició el tiroteo tras haber sido sorprendido por la policía de la ciudad de Fontana, que lo señaló como el aparente responsable del asesinato de su esposa, reportó People. La policía había iniciado una intensa búsqueda para dar con su paradero luego de la muerte de su pareja en un hospital de la localidad debido a múltiples heridas de bala. Según testigos, Graziano descargó un arma contra su mujer sin piedad frente a una escuela elemental. "El hombre salió por la calle disparando. Empezó a disparar en aquella dirección", comentó Andy Davis, un vecino de la localidad, al canal local ABC 7. "Le pegó a esos árboles, a casas al cruzar la calle. Dicen que las balas saltaban por la calle, y que la mujer corría por su vida y desafortunadamente le dio. Una vez la alcanzó, le disparó varias veces más". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Crime Story Credit: CALIFORNIA HIGHWAY PATROL El incidente incitó una alerta amber que incluía los detalles del vehículo del fugitivo, ya que el hombre había huido de la escena del crimen con su hija Savannah, de 15 años. Un conductor informó a las autoridades del paradero de Graziano en la ciudad de Barstow. Momentos más tarde, la policía enfrontó al sospechoso, que se dio a la fuga e iniciando una persecución por una transitada carretera. "Se inició una persecución y como resultado, el sospechoso inmediatamente empezó a dispararle a nuestros agentes, logrando penetrar la ventana frontal de la patrulla", informó el sheriff Shannon Dicus, de la oficina del condado de San Bernardino, durante una conferencia de prensa. "El sospechoso [estaba] disparando a nuestros agentes todo el tiempo". El auto de Graziano se salió de la carretera y varias patrullas intentaron bloquearlo. Fue entonces cuando una persona descendió del vehículo portando equipo táctico, según el sheriff. "Ese sujeto empezó a correr hacia los agentes y [fue cuando] se empezó a calmar el tiroteo", dijo Dicus. Los policías en un principio pensaron que era Savannah quien corría hacia ellos, mientras su padre permanecía en el vehículo. La joven fue trasladada inmediatamente a un hospital local donde posteriormente murió. Dicus reveló que la joven pudo haber disparado contra las autoridades. Sin embargo, hasta el momento, solo se ha encontrado un arma dentro del vehículo. Durante el enfrentamiento, un agente resultó herido en el rostro por fragmentos de bala. La policía ha calificado el asesinato de la mujer como un incidente de violencia doméstica.

