Joven sacerdote mexicano causa sensación en TikTok ¡Mira sus divertidos videos! Parece una estrella de telenovelas, pero el Padre Heriberto García lleva la sotana con mucho orgullo y difunde el mensaje de Dios con populares videos en TikTok. ¡Mira cómo predica en tiempos modernos! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El Padre Heriberto García es toda una sensación en TikTok y ha encontrado un modo muy popular de esparcir la palabra de Dios en tiempos modernos. El joven sacerdote mexicano obtiene un sinfín de "me gusta" con sus divertidos videos en esta plataforma digital, donde tiene más de un millón de seguidores. En entrevista con el Padre Alberto Cutié para su programa Hablando claro con el Padre Alberto en Mega TV, el joven líder religioso contó su historia. "Me llamaba muchísimo la atención lleva el mensaje a través de las redes sociales", dijo sobre difundir las enseñanzas de Jesús a usuarios en TikTok y medios como Instagram y Facebook. "Hay mucha necesidad de Dios dentro de las plataformas digitales", reconoce el sacerdote, oriundo de Jalisco. García espera llevar mensajes de esperanza y fe a adolescentes y jóvenes en estas plataformas digitales. "Ese es el plan, llevar a Dios a las redes sociales", añade, donde asegura hay muchas personas sedientas de respuestas y palabras de aliento.

Padre Heriberto Garcia Arias Padre Heriberto Garcia Arias | Credit: Instagram/Padre Heriberto Garcia Arias SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN García también es un apasionado de la charrería y celebra su cultura mexicana. "A mi familia siempre le ha gustado la charrería, es un estilo de vida para mí", dijo García, quien entrenó en el rancho Los Tres Potrillos de Vicente Fernández. El joven dijo que tenía novia, pero se acercó al seminario y se entregó al celibato hace cinco años cuando sintió el llamado de Dios. "Hay un peligro inminente en las redes sociales donde los pueden manipular. Son generaciones nuevas donde ya viven con estas plataformas y ya es imposible para ellos quedarse sin wifi, quedarse sin internet o quedarse sin teléfonos. Ellos nacieron en otro tiempo y para ellos es vital las redes sociales y estar en el teléfono. ¿Qué es lo que tienen que hacer los papás? Forjarlos en valores que responsabilicen el uso de las redes sociales y estos medios", aconsejó. "Es preocupante que duren más de 12 horas al día en el celular según estadísticas, pero lo interesante es que a través de estas redes habrá que llegarles y entenderlos para poderlos llevar por buen camino", reflexionó García. Sin duda este carismático sacerdote ha encontrado una forma única de predicar.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Joven sacerdote mexicano causa sensación en TikTok ¡Mira sus divertidos videos!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.