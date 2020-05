Padre iraní decapitó a su hija de 13 años porque ella se enamoró de un hombre de 34 años Romina Ashrafi, una adolescente iraní de 13 años, fue decapitada por su padre después de fugarse de su casa con su novio de 34 años. Los detalles del caso. Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La policía en Irán arrestó a un padre acusado de decapitar a su hija de 13 años. La adolescente Romina Ashrafi se fugó de su casa en la provincia de Guilán con su novio de 34 años después de que su padre les prohibiera casarse, según reportes. La pareja fue encontrada por las autoridades y Romina fue enviada de vuelta a casa con su familia aunque le advirtió a los policías que temía por su vida si volvía con su padre. Image zoom El pasado jueves en la noche, su padre supuestamente la atacó en su habitación mientras la joven dormía. Medios locales reportaron que el padre la decapitó con una hoz. El caso ha causado indignación a nivel mundial por la falta de leyes que protejan a las niñas y mujeres en Irán de este tipo de violencia. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Su asesinato se considera en Irán en las comunidades más tradicionales "una matanza de honor" para castigar a la joven por haberse fugado y desobedecido a su padre. El padre confesó su crimen y fue arrestado. Sin embargo no enfrentará la pena de muerte, ya que las leyes iraníes no lo condenan a muerte por ser el guardián legal de la víctima. El padre enfrenta hasta 10 años en la cárcel. El presidente de Irán Hassan Rouhani le pidió a su gabinete que revise las leyes actuales que castigan las "matanzas de honor" en las que familiares asesinan brutalmente a mujeres que ellos creen que han violado los valores de la religión musulmana. Que en paz descanses Romina.

Close Share options

Close View image Padre iraní decapitó a su hija de 13 años porque ella se enamoró de un hombre de 34 años

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.