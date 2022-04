Padre de Debanhi Escobar identifica cadáver en motel en México "Mi hija está muerta" Roto de dolor, el padre de Debanhi Escobar, una estudiante de leyes de 18 años que desapareció en México, identifica cadáver en motel de Nuevo León. "Mi hija está muerta y yo no sé qué hacer", lamenta. Los detalles. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El padre de Debanhi Escobar, una estudiante de leyes de 18 años que desapareció en México, recibió noticias devastadoras. El hombre identificó un cadáver encontrado por la policía en un tanque de agua en un motel en Nuevo León, México, y asegura que es el de su hija. La joven llevaba 13 días desaparecida y el cuerpo fue encontrado dentro de una cisterna abandonada en el motel Nueva Castilla, reporta Telemundo. La joven fue vista por última vez el 19 de abril. Su padre, Mario Escobar, dice que reconoció a su hija por su ropa. Debanhi llevaba una falda larga color café con un top blanco y un crucifijo el día que desapareció. "Mi hija está muerta. Y yo no sé qué hacer", dijo el padre llorando a varios medios de prensa al llegar a reconocer el cuerpo. "Exijo que se aclare por qué desapareció Debanhi, exijo justicia", afirmó Mario Escobar, quien cuestiona la labor de las autoridades en este caso. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Debanhi Escobar Debanhi Escobar | Credit: Facebook/Debanhi Escobar La última vez que Debanhi se conectó a su teléfono celular fue la madrugada del 9 de abril, a la altura del kilómetro 15.5 de la carretera de Monterrey a Nuevo Laredo, exactamente frente al motel donde encontraron el cadáver. El equipo de búsqueda —que incluía decenas de voluntarios, perros policía y drones—intentar encontrarla en esta zona durante días. Empleados del motel notaron un "olor fétido" en la alcantarilla y así los rescatistas dieron con el cadáver. Escobar fue vista en una carretera de noche por última vez. La joven había salido a una fiesta con dos amigas en una quinta en Escobedo y supuestamente había discutido con ellas, por lo que terminó quedándose sola. Debanhi Escobar Debanhi Escobar | Credit: Twitter/Fiscalia de Sonora El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo en una conferencia de prensa: "Que no quede ninguna duda sobre lo que realmente sucedió y es posible siempre aclarar todo, poniendo por delante la verdad, el no mentir y dar toda la información". Debanhi Escobar Debanhi Escobar | Credit: Facebook/Debanhi Escobar El caso ha causado gran conmoción. Su padre describió a la estudiante de leyes como "una niña de hogar, casi no salía", reporta Milenio. "Queremos que regrese porque siempre le dimos amor y se lo vamos a seguir dando en el momento en que regrese a nuestra casa", añadió el padre antes de ser llamado a identificar el cadáver.

