Un padre confiesa el trágico fin de su hija de 18 meses desaparecida en Hawái Tras semanas de misterio, el hombre reconoció haber golpeado brutalmente a la pequeña de año y medio, y luego haberse despojado de su cuerpo. Las autoridades buscan los restos. Por Isis Sauceda/Los Angeles Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Las autoridades de Hawái emprendieron una intensa búsqueda para encontrar el cuerpo de la pequeña Kytana Ancog, luego de que su padre confesara haberla asesinado. La desaparición de la niña había sido reportada a principios febrero, cuando la madre la dejó en casa del sospechoso el pasado 31 de enero, según People. Los documentos del caso dados a conocer revelan los últimos días de vida de la pequeña y el aparente intento de su padre, Travis Rodrigues, por ocultar su muerte, reveló el diario Hawaii News Now. El escrito presenta la declaración de un testigo que asegura que alrededor del 4 de febrero, Rodrigues abofeteó a la niña, la pateó y maltrató verbalmente, dejando su cuerpo amoratado y cubierto en sangre. El padre de 40 años aparentemente intentó dar a la pequeña su pipa para fumar metanfetaminas. El testigo asegura que al regresar a la casa de Rodrigues el día siguiente, encontraron a la pequeña "colgando como sin vida" mientras su padre fumaba metanfetaminas y parecía estar drogado. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Credit: Facebook Durante una entrevista con la policía, Rodrigues aparentemente admitió haber golpeado y apretado a su hija hasta que se desmayó. Al sospechar que la niña había muerto, el hombre confesó que no llamó a las autoridades, y prefirió envolver su cuerpo en una sábana, esconderlo en una maleta de lona y pedirle a un conocido deshacerse de ella. El cómplice ha sido identificado como Scott M. Carter, y está tras las rejas por obstaculización de evidencia en primer grado, según documentos del caso citados por el canal local Khon 2. "En este momento, nuestra familia quisiera agradecerles por todas las oraciones y palabras de aliento que nos han enviado en este momento tan doloroso. Estamos devastados al enterarnos de los detalles de lo que le pasó a Kytana el 4 de febrero", expresó la familia a través de un comunicado. "Si alguien sabe dónde está Kytana, por favor díganlo para traerla a casa y que nuestra niña pueda descansar". Image zoom Credit: Honolulu Police Department Por el momento, Rodrigues y Carter se encuentran tras las rejas, con una fianza millonaria. Las autoridades continúan la búsqueda del cuerpo de la pequeña y piden la ayuda del público para encontrarlo.

