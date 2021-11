Joven policía atropella a un hombre, esconde sus restos y es denunciado a las autoridades por su padre Louis Santiago fue arrestado tras atropellar a un hombre que caminaba por el arcén de un autopista, esconder el cuerpo en su auto e ir a casa de su madre en busca de ayuda. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Louis Santiago Louis Santiago | Credit: Oficina del Fiscal del Condado de Essex Louis Santiago, un policía de Newark, Nueva Jersey, fue arrestado tras atropellar y matar a un hombre que caminaba por el arcén de un autopista, esconder el cuerpo en el auto y no informar del incidente hasta que su propio padre fuera el que llamara a las autoridades. Según un comunicado de la Oficina del Fiscal del Condado de Essex, Santiago, de 25 años, no se encontraba trabajando en la madrugada de 1ro de noviembre, día en que tuvo lugar el incidente. Esa madrugada andaba al volante de un Honda Accord del 2005 acompañado por Albert Guzmán, también de 25 años. De acuerdo con las autoridades, el joven se desplazó hacia el arcén derecho de la autopista Garden State Parkway y atropelló al enfermero Damian Dymka, de 29 años. En un primer momento ambos huyeron del lugar y dejaron el cuerpo de Dymka abandonado. Luego regresaron a buscarlo y lo introdujeron en su auto. La fiscalía informó que los jóvenes llegaron con el cuerpo a la casa de Annette Guzmán, la madre de Santiago, para que los aconsejara sobre qué hacer. Luego, de regreso con el cuerpo al lugar del incidente, ambos fueron detenidos por la policía ya que el padre de Santiago —un teniente del Departamento de Policía de Newark— reportó a su propio hijo al enterarse de lo sucedido. "Cuando llegó la Policía Estatal de Nueva Jersey, la víctima estaba muerta en el asiento trasero del automóvil", dijo la fiscalía. Santiago, su madre y su compañero de viaje "han sido arrestados, acusados ​​y liberados con condiciones", comunicó la fiscalía. Louis Santiago Louis Santiago | Credit: Oficina del Fiscal del Condado de Essex SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En estos momentos Santiago enfrenta varios cargos criminales que incluyen homicidio con vehículo, abandono de la escena de un accidente con resultado de muerte, profanación o traslado de restos humanos, manipulación de pruebas físicas, obstrucción y mala conducta oficial. A la madre y Guzmán, por su parte, se les acusa de profanar restos humanos, obstaculizar la detención y conspirar para obstaculizar la detención y manipular pruebas. Patrick Toscano, abogado que representa a Louis Santiago, dijo a CNN: "El oficial Santiago fue acusado de más de una docena de delitos, la mayoría de los cuales son infundados … realmente no hubo ningún acto homicida intencional o imprudente cometido por el oficial Santiago en ningún momento".

