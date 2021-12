Padre de cinco hijos asesina a la madre y se suicida mientras los menores estaban dentro de la casa La policía de Texas informó del terrible incidente que tuvo lugar en la madrugada del día de Navidad, cuando un padre asesinó a la madre de sus cinco hijos y luego se quitó la vida. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Escena del crimen Escena del crimen | Credit: Larry W. Smith/Getty Images La policía de Texas informó del terrible incidente que tuvo lugar en la madrugada del día de Navidad, cuando un padre asesinó a la madre de sus cinco hijos y luego se quitó la vida, mientras los menores de edad permanecían dentro de la vivienda. Los agentes de la Oficina del Sheriff del Condado de Harris llegaron a una casa en Daun St., cerca del monte Houston, luego de recibir una llamada al 911 a la 1 a.m. donde se informaba del incidente en que Arsenio González, de 45 años, le quitó la vida a su esposa María González, de 42 años, y luego se disparó en la cabeza. Ed González, alguacil del condado de Harris, dijo que el cuerpo de María "tenía signos de un traumatismo contundente". Los sucesos tuvieron lugar en el jardín delantero de la casa, mientras sus cinco de entre 7 y 16 años de edad estaban dentro. Según las autoridades, ninguno de los niños resultó herido ni fue testigo de lo que sucedió fuera de la residencia entre los dos adultos, reportó Law&Crime. Escena del crimen Escena del crimen | Credit: Larry W. Smith/Getty Images "Esta pareja, un hombre y una esposa, estaban en una reunión familiar antes. Llegaron a casa y luego ocurrió este incidente, por lo que la investigación está en curso. Ninguno de los niños resultó herido, ni presenciaron nada en ese momento ", explicó el sargento del alguacil Greg Pinkins a KPRC-TV. Pinkins informó que los investigadores estarían entrevistando a los miembros de la familia que asistieron al evento para ver si podían dar algunas pistas sobre el motivo que desató la catástrofe. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los niños abandonaron la casa con personal de los Servicios de Protección Infantil, y se espera que sean entregados en custodia a algún familiar. "En este momento, estamos en contacto con [los Servicios de Protección Infantil] y les dejaremos determinar a quién serán entregados, probablemente miembros de la familia. Continuaremos haciendo nuestra investigación aquí y hablaremos con miembros de la familia que probablemente estuvieron en la fiesta para ver si podemos obtener algunos antecedentes", dijo Pinkins.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Padre de cinco hijos asesina a la madre y se suicida mientras los menores estaban dentro de la casa

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.