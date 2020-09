Un hombre de California muere atropellado por su propio vehículo cuando trataban de robarlo El joven padre José DeJesús Berrelleza, de 33 años, murió al intentar evitar el robo de su camioneta de trabajo. Isis Sauceda/Los Angeles Por Isis Sauceda and Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Un padre de 33 años falleció arrollado por su propio vehículo cuando trató de evitar que unos ladrones se lo robaran en la ciudad de Anaheim, CA. De acuerdo a las autoridades, José DeJesús Berrelleza confrontó a los ladrones que trataban de hacerse de la camioneta que utiliza para trabajar , quienes terminaron atropellándolo y quitándole la vida, en la ciudad de Anaheim en el Condado de Orange. “Durante la confrontación, el padre de una hija de 8 años cayó del vehículo robado mientras estaba en marcha. Berrelleza fue atropellado y perdió la vida”, contaron las autoridades, según People. “Creemos que Berrelleza intentó frenar el robo del vehículo para prevenir la pérdida de su sustento”. Cuando sucedió el hecho, la víctima estaba hablando por teléfono con su padre, como solía hacerlo antes de irse a trabajar, de acuerdo a la página de ayuda GoFundMe. “Era su manera de estar en contacto con los suyos, cuando estos individuos nos lo arrebataron”, escribió la familia. Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los investigadores del caso pudieron recuperar el auto y arrestaron a tres personas aparentemente conectadas al incidente. Los jóvenes Omar Sánchez, de 28 años, y Yesenia Escareno, de 21, enfrentan cargos de asesinato, robo de auto y retención de mercancía robada, mientras que Adriana Gómez, de 29, fue arrestada por su supuesta participación en el crimen. Image zoom Adriana Gomez, Omar Sanchez y Yesenia Escareno Anaheim Police Department De acuerdo al canal local KABC, Berrelleza falleció en el lugar de los hechos y la policía cree que no tenía relación con los sospechosos. “Era un hombre fuerte y trabajador cuidando siempre de su familia, especialmente de su hija. Tenía muchos planes para ellos. Los mejores recuerdos que atesorará son sus divertidas excursiones a acampar”, escribió la familia de Berrelleza en la cuenta de GoFundMe. “Jesús era aventurero y estaba enseñando a su hija a ser aventurera y valiente como él. Una niña de 8 años que no podrá construir nuevos recuerdos con su papá. Su papá ya no está aquí para proveer y pelear por ella”.

Close Share options

Close View image Un hombre de California muere atropellado por su propio vehículo cuando trataban de robarlo

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.