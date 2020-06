Un padre atropelló accidentalmente a su hija de 12 años, quien estaba en la entrada de autos tomando el sol Un padre en Massachusetts atropelló accidentalmente a su hija de 12 años, quien estaba acostada en la entrada de autos de su casa tomando el sol. La joven fue llevada de emergencia al hospital. Los detalles. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Una adolescente estaba tomando el sol —acostada en la entrada de autos de su casa en Massachusetts— cuando su padre llegó manejando y la atropelló accidentalmente. La estudiante de 12 años —cuya identidad no ha sido revelada— fue llevada de emergencia al hospital en Boston. La joven sufrió graves heridas debido al incidente y se espera que sobreviva, según un comunicado del departamento de policía de Raynham. Oficiales de la policía de Raynham llegaron a la casa tras responder a una llamada de emergencia el domingo a las 2:52 p.m. sobre una menor que había sido golpeada por un vehículo. Al llegar se enteraron de que la adolescente había sido "parcialmente atropellada" por un carro y que el conductor era su padre, según reportó The Boston Globe. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Lane Turner/The Boston Globe via Getty Images Según la investigation preliminar realizada por oficiales de la policía y el departamento de bomberos, el padre de 41 años había llegado a la entrada de autos de su casa "sin darse cuenta de que su hija estaba ahí" y la había golpeado accidentalmente con el carro. La joven fue tratada por paramédicos en la escena y luego fue traslada en un helicóptero de emergencia al hospital infantil de Boston, donde sigue bajo tratamiento por sus heridas. Las autoridades siguen investigando a fondo el incidente que ha causado conmoción.

