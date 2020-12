Close

Dos niños mueren ahogados en un auto que cayó a un canal: ahora acusan a su padre de conducir ebrio La policía cree que Kenneth Wayne Lawson conducía ebrio cuando con su novia, Julia Ann Drudy, abandonaron a los niños dentro del auto que se había caído a un canal en Florida. Estos son los cargos que afronta. Por Isis Sauceda Tras una intensa investigación, un padre de Florida se encuentra en manos de las autoridades bajo cargos de homicidio involuntario por la muerte de sus hijos de 7 y 10 años ahogados en un auto que había caído a un canal. El jefe de policía de Cape Coral, Anthony Sizemore, afirmó que Kenneth Wayne Lawson y su novia, Julia Ann Drudy, son los responsables del accidente que llevó a la muerte de los menores la víspera del Día de Acción de Gracias, según el diario Fort Myers News Press. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Credit: Mullins Memorial Funeral Home and Cremation Service Lawson ha sido acusado de conducir bajo la influencia del alcohol cuando el vehículo en el que viajaba junto a los pequeños se precipitó la noche del 25 de noviembre. Su novia enfrenta cargos por permitir que un conductor no autorizado condujera un vehículo de motor. De acuerdo al comunicado de prensa de la policía, recibieron una llamada de emergencia que reportó el accidente un poco después de la media noche. Al llegar al lugar de los hechos, los agentes, miembros del los servicios de emergencia y varios buenos samaritanos saltaron al agua en un intento infructuoso de salvar a los niños. Image zoom Credit: Cape Coral Police Department La policía asegura contar con pruebas que muestran que uno de los adultos logró salir del vehículo, abandonando a los pequeños John Wayne y Titus dentro del auto. Image zoom Credit: Cape Coral Police Department De acuerdo a un obituario divulgado por la familia, los niños tenían una relación muy cercana entre ellos y con su hermana. "John Wayne amaba jugar videojuegos, se consideraba el niño de casa. Le encantaban las matemáticas, la ciencia y jugar a Pokemón go con su tía Tammie", asegura el texto. "A Titus le encantaba la escuela, el recreo y la [clase] de deporte eran sus favoritas. Amaba andar en bicicleta y jugar afuera. Era un jugador ávido y jugaba mucho Fortnite. Ambos amaban a su hermana".

