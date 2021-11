Padre fue acusado de matar al novio de su hija, quien vendió a la adolescente a una red de explotación sexual Un padre en Washington fue acusado de matar al novio de su hija a puñaladas tras enterarse de que el joven había vendido a su hija a una red de tráfico sexual en Seattle por $1,000. Los detalles. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Un padre fue acusado de matar al novio de su hija por obligar a la adolescente a prostituirse. El cadáver del novio fue encontrado en el maletero de un carro abandonado en Spokane, reporta el diario The Daily Mail. El padre fue acusado de matar a Aaron Sorensen a puñaladas tras enterarse de que el joven había vendido a su hija a una red de tráfico sexual en Seattle por $1,000. John Eisenman, de 60 años, fue arrestado y enfrenta cargos de asesinato en primer grado. El padre tiene una fianza de $1 millón de dólares y está preso en el condado de Spokane en Washington. Las autoridades creen que Sorensen fue asesinado en noviembre del 2020, ya que su cuerpo fue encontrado en avanzado estado de descomposición. El padre pudo rescatar a la adolescente. Luego fue a buscar a Sorensen a una dirección en Airway Heights. Al llegar el joven de 19 años, el padre lo secuestró, lo amarró y lo metió en el maletero del carro. Luego le golpeó la cabeza con bloque de cemento y lo apuñaló repetidas veces, informa la policía. Andrew Sorenson Andrew Sorenson | Credit: Washington State Patrol Después del homicidio, el padre dejó el carro abandonado con el cadáver de Sorensen en el maletero. El padre no tenía un historial criminal previo.

