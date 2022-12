Padrastro acusado de ahogar a su hijastro de seis años en el inodoro Nathan Bridges fue acusado de matar a su hijastro de seis años, ahogando al niño en el inodoro. Los detalles del caso. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Un niño de seis años fue encontrado muerto en Arkansas y su padrastro fue acusado de ahogarlo en el inodoro. La madre del niño, Ashley Rolland, y su novio, Nathan Bridges, fueron arrestados. El niño fue encontrado muerto el 16 de diciembre debajo del piso de madera de su casa en Moro, Arkansas, reporta PEOPLE. Bridges enfrenta cargos de homicidio, abuso de un cadáver y de golpear y atentar contra la seguridad de un menor. Rolland, la madre de Blu, enfrenta cargos por ser cómplice del asesinato y de abuso infantil, según los records de la corte. La policía de Arkansas dijo previamente que Blu había muerto hace unos tres meses tras recibir una golpiza. Sin embargo, los documentos del arresto de Bridges detallan que el pequeño murió ahogado en el inodoro. Bridges le confesó a su padre que el niño estaba muerto y su cadáver estaba en la casa, debajo de unas tablas de madera. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Arkansas boy drowned Credit: GoFundMe Las autoridades encontraron debajo de las tablas también unas sandalias y colcha del niño. Rolland le dijo a las autoridades que Blu había muerto en septiembre después de que el niño le mordió el dedo a su padrastro. Como castigo, Bridges metió la cabeza del niño en el inodoro hasta ahogarlo. "Hay tanta rabia porque extraño a mi nieto", dijo Karen Rolland, su abuela, a Fox 13. Las autoridades llevaron a la hermanita de Blu al hospital porque la niña tenía heridas en la cabeza y los medicos determinaron que había sido quemada. Rolland le dijo a la policía que Bridges había castigado a su hija, poniéndole la cabeza debajo de agua caliente. Ambos están en la cárcel sin derecho a fianza. Una página de GoFundMe fue creada para ayudar a la abuela, Karen Rolland, a pagar por el funeral de Blu.

