Roban la casa del diseñador Paco Rabanne al día siguiente de su muerte Ladrones penetraron la vivienda que el diseñador español ubicada en Portsall, Bretaña, justo al día siguiente de que falleciera a la edad de 88 años. Aquí el reporte. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Un grupo de ladrones penetraron la vivienda del diseñador Paco Rabanne, de 88 años, justo al día siguiente de su fallecimiento, ocurrido el pasado 3 de febrero en Francia. Así lo ha dado a conocer el diario francés Le Télegrammé sobre lo acontecido en la vivienda ubicada en el poblado de Portsall, en Bretaña, misma donde falleció el gran creador francoespañol. Según dicho medio la vivienda ubicada entre la playa de Porsguen y Finisterre fue asaltada en la noche del sábado al domingo. El botín sería mínimo, incluso insignificante, apunta la publicación. Sin embargo la noticia sorprende porque el crimen ha sucedido a solo horas de que el modisto dejara de existir. Paco Rabanne Credit: Carlos Alvarez/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El fallecimiento del maestro ha vuelto a llevar sus diseños a primera plana. Este domingo la rapera de sangre dominicana Cardi B usó una de sus creaciones en la 65ta entrega de los premios Grammy, celebrada en Los Ángeles, CA., para rendirle tributo. Francisco Rabaneda Cuervo —su nombre de pila— nació en Guipúzcoa, País Vasco, pero desde muy joven se mudó con su familia a Finisterre, en Francia, para refugiarse de la Guerra Civil Española.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Roban la casa del diseñador Paco Rabanne al día siguiente de su muerte

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.