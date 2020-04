Pacientes describen nuevos síntomas del coronavirus: ¡de qué se trata! Algunos de los pacientes que sufren de coronavirus han compartido a través de las redes sociales algunos de los extraños síntomas que han experimentado. By Leonela Taveras ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Una extraña sensación eléctrica en el cuerpo o irritaciones en la piel son algunos de los síntomas que pacientes de la COVID-19 han compartido en las redes al hablar de las consecuencias de la dolencia. “Creo que es definitivamente coronavirus... todo se ha movido alrededor de mi pecho esta noche, siento como burbujas burbujeando dentro de mi caja torácica, tomando aire. Todavía respiro bien, pero es un poco frustrante, no mentiré”, tuiteó el usuario @mrdarrenperry. Según el New York Post, algunos casos en Italia han reportado erupciones cutáneas, mientras que dermatólogos franceses indican que otros tienen sensación de efervescencia o enrojecimiento persistente en algunas partes del cuerpo. Asimismo, el diario británico Daily Mirror reportó que algunos usuarios de Twitter seguían compartiendo otros síntomas que también se han reportado anteriormente como fatiga, dolor en los ojos y pérdida del olfato o del gusto. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Oficialmente, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) han indicado que los casos confirmados de la enfermedad del coronavirus reportan síntomas como fiebre, tos y dificultad para respirar. “Estos síntomas [leves a graves] pueden aparecer entre 2 a 14 días después de la exposición”, mientras que sentir dolor o presión persistente en el pecho, dificultad para estar alerta y coloración azulada en los labios o el rostro, son algunos signos de advertencia de emergencia, cita el CDC en su página de Internet. Advertisement

