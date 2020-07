El corazón de 3 de cada 4 pacientes de coronavirus sufre daños meses después de recuperarse Según nuevo estudio, tres de cada cuatro pacientes de coronavirus sufre daños al corazón meses después de recuperarse. Los detalles. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Otra alarmante noticia sobre los efectos del coronavirus ha salido a relucir. Según un nuevo estudio, de 100 pacientes de COVID-19 que fueron observados, 78 sufrieron daños al corazón, aunque gozaban de buena salud antes de contraer el virus. Si bien ha sido descrita como una enfermedad respiratoria, se ha descubierto que el COVID-19 afecta mucho más que los pulmones. Dos nuevos estudios en Alemania revelan que el virus puede causar graves daños al corazón. El primer estudio —publicado el lunes en JAMA Cardiology— reveló que tres de cada cuatro pacientes que se habían recuperado del COVID-19, sufrieron daños estructurales considerables al corazón, incluso dos meses después de dar negativo al virus. Image zoom Getty Images Los investigadores revisaron las resonancias magnéticas cardíacas (MRI) de 100 pacientes —entre las edades de 45 a 53 años—y las compararon con MRIs del corazón de personas similares que no habían contraído el virus. La mayoría de estos pacientes de COVID-19 se habían recuperado en casa, y solo 33 de los 100 habían sido hospitalizados por la enfermedad. De estos, 78 de los 100 mostraron daños al corazón. De los 78 afectados, 76 mostraban un marcador biológico que se encuentra típicamente en personas que han sufrido ataques cardíacos y 60 mostraban inflamación en el corazón o miocarditis. Según los investigadores, la mayoría de estos pacientes estaban saludables —no tenían condiciones médicas preexistentes— antes de contraer el COVID-19. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Getty Images El segundo estudio —también publicado en JAMA Cardiology— analizó los reportes de las autopsias de 39 víctimas el COVID-19, que murieron entre las edades de 78 y 89 años, al inicio de la pandemia. Los investigadores descubrieron que el virus había infectado el corazón de un 41 por ciento de los pacientes. Image zoom Getty Images El beisbolista Eduardo Rodríguez de los Red Sox de Boston ha sufrido daños al corazón tras contraer coronavirus. La estrella del beisbol reveló que no podrá jugar en la nueva temporada de las grandes ligas porque sufre de miocarditis tras recuperarse del COVID-19 hace unos meses. Si necesitas información actualizada sobre la COVID-19, sus síntomas, tratamiento, etc., por favor visita el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish/index.html

Close Share options

Close View image El corazón de 3 de cada 4 pacientes de coronavirus sufre daños meses después de recuperarse

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.