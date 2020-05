Increíble: paciente dona $1 millón al personal del hospital que lo atendió por la COVID-19 El buen samaritano quiso quedar en el anonimato: eso sí, se aseguró de que todos recibieran aunque sea una pequeña porción de su generoso regalo. Advertisement ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Las expresiones de gratitud a médicos, enfermeras y demás personal que se han entregado en cuerpo y alma a ayudar a la población ante la pandemia de la COVID-19 son muchas y muy variadas. Pero ninguna supera el gesto que hace unos días tuvo un paciente del Dominican Hospital en Santa Cruz, California, que dejó la friolera de —cuéntenlos— $1 millón al personal de la clínica en la que lo atendieron en señal de agradecimiento por los cuidados recibidos. "Gracias por hacer frente [¡y ponerse de pie!] para ayudar a nuestra comunidad", declaró el donante, quien prefirió quedar en el anonimato, en su nota dedicando el cuantioso monto al personal. "La amabilidad humana es lo que los hace [a ustedes] heroicos". Si bien dicha persona no quiso dar su nombre, sí solicitó que el regalo fuera repartido entre el personal entero del hospital, incluyendo enfermeros, equipo de mantenimiento y limpieza, laboratoristas, etc. Hasta el personal de la oficina de paquetería del hospital recibirá un cheque. En total, el personal de tiempo completo recibirá $800 y quienes laboran a medio tiempo recibirán $600, según informa Associated Press. Por su parte, la doctora Nanette Mickiewicz, presidenta del Dominican Hospital, aseguró que el magnífico regalo es un testimonio de la dedicación e incansable labor del personal que trabaja allí. El hospital comunitario ha destacado desde un principio la labor de su personal. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Hay tanta gente que mantiene al hospital en marcha. Enfermeras y doctores reciben el reconocimiento, pero no podríamos lograr esto sin el personal que limpia los pisos, la gente que hace entregas, que arregla las máquinas, todo. Es un equipo", acotó Mickiewicz a dicha fuente. "Y me da mucho gusto que todo el equipo esté recibiendo este reconocimiento".

Increíble: paciente dona $1 millón al personal del hospital que lo atendió por la COVID-19

