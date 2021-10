Paciente de covid-19 que dio a luz en estado inconsciente fallece sin conocer a su bebé Vicky Goodson, quien dio a luz mientras se encontraba conectada a un respirador tras haberse contagiado de coronavirus, murió en la mañana del martes por complicaciones derivadas de la enfermedad sin poder conocer a su bebé. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir VICKY GOODSON VICKY GOODSON | Credit: GoFundMe Vicky Goodson, quien dio a luz mientras se encontraba conectada a un respirador tras haberse contagiado de coronavirus, murió en la mañana del martes por complicaciones derivadas de la enfermedad sin poder conocer a su bebé. Según dijo la familia al canal local WSOC-TV, la mujer de Carolina del Norte fue ingresada en el hospital el 7 de septiembre. Poco después hubo que conectarla a un ventilador para que pudiera respirar y quedó en estado inconsciente. La pequeña Reign Monet llegó al mundo el 11 de septiembre a través de una cesárea de emergencia, aunque estaba previsto que naciera a mediados de octubre. Tarisha Leach, hermana de Goodson, dijo que la bebé recién nacida era todo un milagro. "La bebé es una bebé milagrosa", dijo a WSOC-TV. "Una bebé milagrosa. Es hermosa". VICKY GOODSON VICKY GOODSON | Credit: GoFundMe Nicky, hermana menor de Goodson, creó en una campaña de GoFundMe para recaudar dinero con el fin de costear los funerales y contribuir con el cuidado de la pequeña. En la plataforma escribió que su hermana "ni siquiera tuvo la oportunidad de abrazar o conocer a su bebé". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Esto es muy difícil para nosotros porque si conoces / conocías a VICKY, todos sabemos que era muy independiente y le gustaba lidiar con las situaciones por su cuenta", aseguró. Goodson "luchó y luchó por su hija, a quien nunca llegó a conocer", dijo la familia. Si necesitas información actualizada sobre la COVID-19, sus síntomas, tratamiento, etc., por favor visita el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish/index.html www.cdc.gov/spanish/index.html

