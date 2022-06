Papá mexicano se vuelve viral por baile en la escuela de su hijo Mira cómo apoyo a su hijito un padre mexicano durante un evento un especial del Día del Padre. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El 19 de junio de 2022, se celebró, en México y diversas partes del mundo, el Día del Padre. En dicho país se está convirtiendo en costumbre, tal como ocurre en Día de las Madres, en realizar un festival para rendirles un homenaje a los señores. En uno de los eventos, un papá quiso involucrarse por completo con las actividades y, en lo que parece ser un curso de baile, no dudó en moverse, junto a su hijo, al ritmo de los diferentes géneros musicales. Así, en el patio de una escuela el hombre que se hace llamar en TikTok mrstorpes, portaba una playera negra que dice "papá de Mathias"; mientras su pequeño hijo portaba una similar en color verde que menciona "Mathias". Posteriormente, el señor a demostrar sus artes dancísticas y, si bien al principio inició un poco tímido, poco a poco fue tomando fuerza hasta bailar sin reparo en cada tema. "Jajajajajajajaja en el festival de la escuela de mi hijo Jajajajajajajaja que oso", escribió en el primero de tres video con su participación que dio a conocer en su cuenta de esta red social. De hecho, tras publicar el primer audiovisual, los usuarios le pidieron más y no dudaron en pronunciarse ante las divertidas escenas. Día del Padre Credit: mrstorpes TikTok SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "El niño está feliz de que le des esa seguridad y confianza, nunca se la quites"; "Cuántas hubiéramos querido un papá así"; "Maestrazo; ahora prometo bailar así en el festival de mi hija"; "El niño bien orgulloso de su papá"; "Esa es la actitud, el niño tiene mucha suerte de tener un papá que lo apoye", y "Sin miedo al éxito. Felicidades caballero, se ve que es un papá divertido y disfruta de la compañía de su pequeño. Genial", mencionaron. Los tres videos ya suman más de 20 millones de vistas. De hecho, el papá de Mathias agradeció los comentarios. "Muchísimas gracias. La verdad eso es es lo que más disfruté e incluso mi Niño me dijo 'yo seguí tus pasos papá'. Muy contento, gracias", agregó.

