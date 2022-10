Primeros días de Pablo Lyle en la cárcel: "No podrá ver a su familia" Según información de la periodista Tanya Charry, Pablo Lyle no podrá ver a su familia por ahora Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Pablo Lyle Credit: Mezcalent Dos días después de que se declarara culpable a Pablo Lyle por homicidio involuntario se dan a conocer detalles de sus primeras horas encarcelado tras despedirse de los suyos con un beso. Según información de la periodistas Tanya Charry, el actor de telenovelas como La sombra del pasado, Mi adorable maldición y Corazón que miente no podrá reunirse físicamente con sus seres queridos. "Por el momento Pablo no podrá ver a su familia", dijo Charry durante la emisión del programa El gordo y la flaca (Univision). "Tampoco podrá ver a sus abogados por covid-19 y tan solo los verá a través de video". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Será el próximo 26 de octubre que se dará a conocer la sentencia que cumplirá el mexicano tras las rejas. La condena por este tipo de delitos oscila entre nueve y quince años. Fue el pasado martes que un jurado encontró culpable de homicidio involuntario al actor mexicano por la muerte en un altercado de tráfico del cubano Juan Ricardo Hernández en una calle de Miami hace tres años. Pablo Lyle y su familia Credit: Mezcalent De acuerdo a la policía, Lyle se desplazaba al aeropuerto de Miami con su esposa Ana Araujo y sus dos hijos en un auto conducido por su cuñado cuando se atravesaron ante otro vehículo, que era conducido por Hernández. Este se bajó en un semáforo y golpeó el auto en el que viajaba el actor. En un video del incidente, se observa a Lyle bajar de su auto, acercarse a Hernández y propinarle un golpe que lo hace caer al suelo. Después el mexicano regresa a su auto y abandona el lugar. Hernández fue trasladado a un hospital, donde falleció cuatro días después a causa de un traumatismo. Tanto la familia le Lyle, como la expareja del fallecido se mostraron visiblemente consternados durante y al final del juicio.

