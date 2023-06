Ozuna hospitalizado de emergencia en Puerto Rico: "[Tiene] desgaste físico" Ozuna fue internado de emergencia en Puerto Rico, según su mánager, el cantante puertorriqueño sufre desgaste físico Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ozuna Ozuna | Credit: Kevin Mazur/MTV VMAs 2021/Getty Images for MTV/ ViacomCBS En redes sociales y sobre los escenarios, la vida de los artistas resulta espectacular, sin embargo, en algunas ocasiones el éxito, viajes y largas jornadas laborales traen consecuencias. Para muestra, Ozuna. El cantante fue hospitalizado de emergencia hace unas horas en su isla natal. "El artista recibió atención médica el día de ayer como respuesta a un desgaste físico", confirmó el mánager del intérprete de "Diles" y también el expareja de la conductora, Clarissa Molina, Vicente Saavedra. "Afortunadamente se encuentra estable en su hogar. Agradecemos las muestras de apoyo y cariño para Ozuna". SUSCRÍBETE AL BOLETÍN Recientemente el morenito de ojos claros fue el encargado de amenizar la famosa Copa del rey, en Sevilla España, ciudad en donde no solo enamoró con su música a más de 60 mil personas, la infanta Sofía, y el rey Felipe VI, también convivieron junto al astro de la música. Esperamos su pronta recuperación.

