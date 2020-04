Otra razón para dejar el tabaco: el coronavirus es peor para los fumadores Expertos aseguran que la vida de los fumadores corre mayor riesgo si contraen el coronavirus por el desgaste que han sufrido sus pulmones. By Isis Sauceda/Los Angeles ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Aún existen muchas preguntas sobre el coronavirus, pero sí se sabe que la enfermedad ataca los pulmones de los pacientes y quienes padecen de dolencias respiratorias previas son quienes más riesgo de perder la vida. Pero no solo quienes sufren de asma o bronquitis aparentemente afrontan con mayor peligro el virus. Así que si estabas pensando en dejar de fumar, este es el momento perfecto para hacerlo, ya que evitar el cigarrillo podría salvarte la vida. De acuerdo a médicos y expertos sobre dolencias pulmonares, los cigarros tradicionales, los cigarrillos eléctricos, el tabaco y la marihuana pueden empeorar el estado del pulmón. “Todo lo que inhalas a los pulmones desde un dispositivo de vapor o un cigarrillo tradicional está dañando de alguna manera los pulmones, y puede poner potencialmente a alguien en mayor riesgo de desarrollar una enfermedad más severa”, dijo a People la doctora S. Christy Sadreameli, vocera de la Asociación Americana del Pulmón. Image zoom Getty Images De acuerdo a la doctora, el popular cigarrillo eléctrico puede dañar las células que cubren las vías respiratorias. “Sabemos que el vaping puede dañar algunos de los receptores en los pulmones y llevar a la disminución del despeje mucociliar. Y sabemos que los cigarrillos eléctricos pueden causar inflamación pulmonar”, comentó. “[Fumar] puede dañar la habilidad del cuerpo para combatir infecciones y esto pueden ser bacterias o virus en los pulmones”. Algo similar sucede para las personas que fuman marihuana, según el doctor Albert Rizzo, director de la Asociación. “Lo que le pasa a tus vías respiratorias cuando fumas cannabis es que causa algo de inflamación, muy similar a la bronquitis, muy similar al tipo de inflación que causa el fumar cigarrillos”, dijo Rizzo a CNN. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ambos doctores coinciden en que dejar de fumar ayuda a mantener los pulmones más sanos para poder evitar una infección severa en caso de contraer el coronavirus. “No puedes controlar que el aire esté en la comunidad, pero puedes controlar lo que haces”, dijo Sadreameli. Para más información o ayuda visita a SmokeFree.gov. Si necesita información actualizada sobre COVID-19, sus síntomas, tratamiento, etc,. por favor, visite el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish/index.html Advertisement

