Hombre arrestado tras matar a un desconocido en un supermercado en Miami después de una discusión ¡Miami se estremece con un asesinato en pleno supermercado! Osmel Lugo Gutiérrez fue arrestado tras abrir fuego en un Publix de Coral Gables, FL, matando a José Pineyro, un desconocido con quien tuvo una discusión. Los detalles del caso. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Lo que comenzó como un día normal en un supermercado de Miami terminó en tragedia. Osmel Lugo Gutiérrez fue arrestado tras abrir fuego en un Publix de Coral Gables, FL, matando a José Pineyro, un desconocido con quien tuvo una discusión en el cajero. La tragedia ocurrió el sábado 5 de febrero de 2022 a las 6:15 p.m. en la tienda ubicada en 106 Ponce de León Boulevard. Según reporta el diario El Nuevo Herald, Osmel Lugo Gutiérrez, de 51 años, enfrenta cargos por el asesinato de José Pineyro, de 50 años. Las autoridades relevaron que Pineyro estaba en la fila esperando para pagar boletos de la lotería y Lugo Gutiérrez se le acercó por detrás. Esto desató una acalorada discusión entre los dos hombres. Según el reporte policial, Pineyro se movió hacia el acusado con el brazo izquierdo extendido y la palma de la mano abierta, pero perdió el equilibrio. Cuando logró levantarse, Lugo Gutiérrez dio un paso hacia atrás para guardar distancia. Entonces Pineyro avanzó hacia Lugo Gutiérrez y él sacó de su cinturón una pistola Glock 19 de 9 MM, disparándole a Pineyro en el pecho y matándolo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Osmel Lugo Gutierrez Osmel Lugo Gutierrez | Credit: Miami-Dade County Cámaras de seguridad grabaron el violento incidente. La víctima no estaba armada, según las autoridades. Una jueza le negó a Lugo Gutiérrez la posibilidad de libertad bajo fianza. El hombre sigue detenido esperando su juicio. El caso ha conmovido a la comunidad y sigue bajo investigación.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Hombre arrestado tras matar a un desconocido en un supermercado en Miami después de una discusión

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.