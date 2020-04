¡Una nueva era para los Oscar! Cambian sus reglas por la pandemia Los premios más importantes de la industria del cine se adaptan a la nueva realidad creada por el coronavirus aceptando candidaturas de películas solo disponibles en streaming. By Leonela Taveras Advertisement ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Ante la nueva realidad impuesta por el coronavirus, los premios Oscar del año que viene aceptarán películas que solo estén disponibles en servicio de streaming, sin previa exhibición en cines. La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas anunció en su página de internet que si bien nada se compara a disfrutar de una producción cinematográfica en una sala de cine, el cierre de los puntos de exhibición a causa de la pandemia les ha obligado a cambiar su reglamento de cara a la edición del 2021 de los galardones, sin que esa modificación se considere permanente. “La Academia apoya a nuestros miembros y colegas durante este tiempo de incertidumbre. Reconocemos la importancia de que su trabajo sea visto y celebrado, especialmente ahora, cuando el público aprecia las películas más que nunca ”, dijo el presidente de la Academia, David Rubin, en un comunicado. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Otras de las novedades incluyen que, por primera vez, las presentaciones de películas candidatas a mejor largometraje extranjero estarán disponibles en la plataforma de transmisión Academy Screening Room y través de la misma los miembros de la Academia harán las votaciones para elegir la ganadora. Otro de los cambios es que hasta ahora, una película para ser considera a una nominación debe ser proyectada en una sala de cine comercial en los condado de Los Ángeles al menos siete días consecutivos un mínimo de menos tres veces al día. Image zoom Carlo Allegri/Getty Images Ahora, los organizadores decidieron ampliar la cantidad de cines que pueden calificar e incluyeron a áreas metropolitanas en la ciudad de Nueva York; Chicago, Illinois; Miami, Florida; y Atlanta, Georgia. La Academia también anunció la condensación de dos categorías de sonido en una sola. La transmisión de la 93ª entrega de los Oscar está programada para emitirse el 28 de febrero de 2021 por la cadena estadounidense ABC.

