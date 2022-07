La OMS declara la viruela del mono como emergencia de salud pública internacional ante aumento de casos El director general de la ha calificado la viruela del mono como una emergencia de salud pública de carácter preocupante aumento de casos a nivel internacional. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tedros Adhanom Ghebreyesus Tedros Adhanom Ghebreyesus | Credit: Twitter Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), ha calificado este sábado la viruela del mono como una emergencia de salud pública de carácter preocupante a nivel internacional. Este aviso llega dos días después de que un comité de emergencia con expertos en esta enfermedad se reuniera por primera vez para analizar esta posible declaración, que obligará a las redes sanitarias nacionales a aumentar sus medidas preventivas. "Tenemos un brote que se ha propagado por todo el mundo rápidamente, a través de nuevos modos de transmisión, sobre los cuales sabemos muy poco y que cumple con los criterios del Reglamento Sanitario Internacional", explicó en rueda de prensa Tedros. "La evaluación de la OMS es que el riesgo de la viruela del mono es moderado a nivel mundial y en todas las regiones, excepto en la región europea, donde evaluamos el riesgo como alto", añadió el experto. Hasta ahora se han reportado más de 16.000 casos en 75 países y cinco personas han fallecido, según Ghebreyesus. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Qué debes saber? Según la doctora Aliza A. Lifshitz, fundadora y directora editorial de VidaySalud.com, los síntomas inicialmente de este virus "son parecidos a los de una gripe o flu: escalofríos, fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, cansancio o inflamación de los ganglios linfáticos. Después en uno a tres días se desarrolla una erupción en la piel que se inicia en la cara y se disemina a otras partes del cuerpo, incluyendo las plantas de las manos y de los pies. Esta erupción o salpullido primero se ve como unos parches rojizos planos, que posteriormente se elevan de manera ligera, después se vuelven ampollas y se llenan de pus, y después de varios días forman unas costras que se caen. Estos síntomas duran entre dos y cuatro semanas", advirtió. La experta también indicó que la enfermedad es contagiosa desde que aparecen los síntomas hasta que se forman las costras, y tiene una mortalidad del uno por ciento. ¿Cómo se transmite? La viruela del mono "se transmite del contacto directo con animales, específicamente roedores infectados, o de comer su carne si no está bien cocida, pero puede suceder del contacto cercano con las lesiones en la piel de una persona infectada o de un objeto recientemente contaminado, o a partir de gotitas de partículas respiratorias después de contacto cercano prolongado. También se puede pasar de la madre al feto durante el embarazo, o al bebé durante y después del nacimiento".

